Pallavolo, SPB M-App Hotel subisce 3-1 contro San Rocco Novara.

Parte bene la SPB M-App Hotel, che vince il primo set con margine nella palestra di San Rocco. Poi i padroni di casa si rifanno sotto e riescono a portare a casa il bottino pieno di tre punti.

Una prestazione altalenante quella della SPB M-App Hotel, che vince il primo set con un setto distacco, chiudendo sul 25 a 17. Poi però la squadra si disunisce, non riesce a tenere duro contro dei validi avversari e lotta ma non vince. Molto combattuto il quarto set, in cui i biellesi cercano con tutte le loro forze di allungare la gara, ma devono arrendersi sul 26 a 24.

Il commento di Matteo Berteletti: “Nel primo set siamo riusciti ad imporre un buon gioco ma successivamente ci siamo disuniti e non siamo stati in grado di chiudere la partita, concedendo agli avversari molti errori gratuiti. Per il prossimo impegno in casa dobbiamo ripartire dal primo set vinto e mantenere sempre il giusto spirito di squadra per affrontare assieme i momenti difficili che in ogni partita ci possono essere.”

I numeri

San Rocco Novara - SPB M-App Hotel 3-0

Parziali: 16-25; 25-20; 25-22; 26-24.

Tabellino: Berteletti 15, Bottigella 13, Coccia 4, Mazzoli 18, Sarasino 5, Stragiotti 8, Vacca 5. Libero: Pelosini. NE: Maio, Murdaca (L).