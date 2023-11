Pallavolo, doppio impegno all’esordio di SPB Monteleone Trasporti: U20 UISP.

Weekend pieno di gare per la SPB Monteleone Trasporti, che ha portato sei squadre giovanili in campo. Su sette gare, cinque sono state in trasferta, quindi un grande impegno logistico per i nostri allenatori e dirigenti, oltre che per i ragazzi impegnati talvolta su più campionati. La SPB Impresa Costruzioni Aiazzone ha giocato in trasferta contro il To Play Filadelfia, combattendo ma concedendo 3 a 0 contro i più grandi ed esperti avversari. Vincente invece la SPB AM Impianti, nell’altro girone di Under 16 UISP, che ha battuto il Givomen con un rotondo 3 a 0. Prima vittoria per la SPB Enercom, in Under 17 Fipav, che finalmente muove la classifica. La partita di Vercelli ha visto dominare i ragazzi Bluarancio dall’inizio alla fine, portandosi a casa un buon risultato e tre punti importantissimi per la classifica. In Under 19 la SPB Officina Pozzo va vicino alla vittoria ma non riesce ad essere cinica nel momento giusto contro Domodossola. Una partita che sembrava al sicuro dopo i primi due set, si è trasformata in una battaglia, con il terzo e il quarto finiti ai vantaggi e un tie break chiuso per Domodossola. Doppio impegno per la SPB Monteleone Trasporti in Under 20 UISP, che perde in trasferta contro il To Play Kolbe sabato, per 3 a 0. In casa invece riesce ad agguantare un punto contro la forte Parella, riuscendo a portare i torinesi al tie break. Nel girone B, la SPB Lauretana perde in casa contro il To Play Filadelfia, alternando sprazzi di buon gioco a momenti in cui gli errori sono stati decisivi negativamente.

Under 16 UISP Girone A

To Play Filadelfia - SPB Impresa Costruzioni Aiazzone 3-0

Parziali: 25-9; 25-20; 25-12.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U16 con tutti gli impegni della nostra SPB Impresa Costruzioni Aiazzone: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile.

Under 16 UISP Girone B

Givomen - SPB AM Impianti 0-3

Parziali: 11-25; 12-25; 14-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U16 con tutti gli impegni della nostra SPB AM Impianti: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile.

U17 Fipav

Volley Vercelli - SPB Enercom 0-3

Parziali: 22-25; 17-25; 20-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Enercom: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46876.

U19 Fipav

Volley Domodossola - SPB Officina Pozzo 3-2

Parziali: 13-25; 18-25; 26-24; 26-24; 15-12.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officina Pozzo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46855/1.

Under 20 UISP Girone A

To Play Kolbe - SPB Monteleone Trasporti 3-0

Parziali: 25-15; 25-19; 25-19.

SPB Monteleone Trasporti - Volley Parella 2-3

Parziali: 18-25; 25-23; 12-25; 25-23; 9-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U20 con tutti gli impegni della nostra SPB Monteleone Trasporti: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile.

Under 20 UISP Girone B

SPB Lauretana - To Play Filadelfia 0-3

Parziali: 11-25; 20-25; 7-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U20 con tutti gli impegni della nostra SPB Lauretana: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile.