Il comitato “Biellesi per la Palestina libera” in corteo contro gli attacchi a Gaza

Nel pomeriggio di sabato 19 novembre, a Biella, si è tenuto un partecipato corteo organizzato dal comitato “Biellesi per la Palestina libera” per condannare i crimini perpetrati dallo Stato sionista di Israele nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme Est e in Cisgiordania e per sostenere la resistenza palestinese. Il concentramento è stato fissato per le 15 in prossimità dello stadio Vittorio Pozzo. Prima della partenza Luca, del Coordinamento Biella Antifascista, ha introdotto la manifestazione evidenziando le brutalità quotidiane compiute da Israele nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Il messaggio sullo striscione in testa al corteo ha espresso la determinazione del popolo palestinese: "Generazione dopo generazione fino alla Liberazione".

Circa 500 manifestanti hanno percorso viale Macallè in direzione via Rosselli, formando un corteo rumoroso, composto principalmente da giovani arabi, migranti e figli di migranti, molti dei quali indossavano la kefiah. Tra gli slogan più gridati: “Free, free Palestine”, “Israele nazista, stato terrorista” e “Palestina terra mia, Israele via, via”. È stato intonato più volte il coro in inglese: “Dal Fiume (Giordano) al mare (Mediterraneo), la Palestina sarà libera” e “Assassini, assassini cosa c’entrano i bambini”.

Nel cuore del corteo si è posizionato lo spezzone dei comunisti con militanti e simpatizzanti del Partito Comunista Italiano (PCI) sezione Biella – Vercelli, la Federazione biellese del Partito della Rifondazione Comunista (PRC) e l’Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) che ha mostrato il cartello “Col popolo palestinese e con chi guida la sua Resistenza. Per la liberazione della Palestina”.

Presenti anche i militanti di Vercelli Antifascista, che hanno ininterrottamente sventolato le bandiere della Palestina per tutto il corteo. Tra gli striscioni: “Vita, Terra, Libertà per il Popolo Palestinese”, “Biellesi per Gaza” e “Stop al genocidio”. Durante il percorso giovani ragazze di origine araba si sono alternate al microfono con slogan e canzoni palestinesi, incluso il celebre brano "Ana Dammi Falaseeni". All'incrocio con via Rigola, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime palestinesi uccise dagli attacchi israeliani, simboleggiato dal posizionamento a terra di lenzuoli ricoperti di vernice rossa a rappresentare il massacro di migliaia di bambini palestinesi, vittime innocenti.

Il corteo ha poi raggiunto piazza Unità d’Italia, dove diversi partecipanti hanno preso la parola. Alcuni hanno ricordato che dall'inizio della guerra il 7 ottobre, 11.078 persone sono state uccise nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, tra cui 5.375 minori e 3.060 donne, evidenziando la tragica morte soprattutto della popolazione civile, spesso ritrovati i cadaveri sotto le macerie in condizioni inenarrabili. Purtroppo oltre alle tragiche perdite di vite umane la vita quotidiana a Gaza City è segnata da un'incessante sensazione di terrore e violenza.

La costante minaccia degli attacchi, la mancanza di risorse fondamentali, la precarietà delle infrastrutture e le condizioni di vita impossibili rendono la realtà quotidiana dei residenti un vero e proprio inferno. Si è parlato delle continue interruzioni elettriche e degli attacchi agli ospedali nella Striscia di Gaza che rischiano di trasformarsi in luoghi di morte anziché luoghi di cura e salvezza. La manifestazione si è conclusa con l'accensione di numerosi fumogeni rossi e con la promessa collettiva di organizzare presto nuove iniziative in sostegno del popolo palestinese.