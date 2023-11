I Vini del Natale di Jorioz: 20 aziende protagoniste nel banco d’assaggio all’evento di domenica

Questa domenica, 26 novembre, lo showroom di Jorioz Vini si dedicherà al banco d’assaggio per aiutare tutti i clienti a trovare il perfetto vino di Natale, da regalare ad amici e parenti o da gustare a tavola durante le festività.



L’evento, che avrà inizio alle ore 15:00, si terrà nella sede di Jorioz ad Occhieppo Superiore, in via Provinciale 18, ed è solo su prenotazione. Negli assaggi vedranno coinvolte 20 aziende diverse, selezionate con cura da Andrea Jorioz – titolare, sommelier professionista e degustatore ufficiale – e scelte proprio per la loro alta qualità.



Tra queste, sarà presente anche Tenuta di Argiano, un nome già noto agli appassionati di vino e che sta risuonando spesso in queste ultime settimane in quanto, il suo Brunello di Montalcino del 2018, è stato selezionato quest’anno come “Miglior Vino del Mondo” da Wine Spectator, la rivista più importante a livello mondiale nell’ambito della valutazione del vino. Il Brunello ‘vincitore’ non sarà disponibile al banco d’assaggio di domenica, ma saranno comunque presenti tutte le altre bottiglie della stessa cantina: “Qualche mese fa ho partecipato all’evento Vinitaly di Verona e, tra le nuove cantine acquisite nel nostro catalogo, c’è stata anche quella di Argiano; la loro qualità mi ha colpito da subito, ed è stato bello sapere che il premio come miglior vino del mondo sia andato proprio a loro” commenta Andrea.

Per informazioni e prenotazioni: Cell. 349 1041844 – andrea@jorioz.it

La sede di Jorioz Distribuzione Vini si trova ad Occhieppo Superiore, in via Provinciale 18.



Pagina Facebook: JoriozDistribuzioneVini

Pagina Instagram: andrea.jorioz

Sito: www.enotecaadomicilio.it