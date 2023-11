Natale a Biella: fra luci, musica e lotteria, parcheggi gratis il sabato e un evento dedicato a Barbie, FOTO

Dicembre è alle porte e Biella si prepara ad accogliere il Natale con un ricco programma di eventi, fra tradizione e innovazione.

“L’organizzazione del 2023, a favore della valorizzazione del territorio, è stata un’attività corale: un vero lavoro di squadra – esordisce in conferenza stampa convocata ieri mattina lunedì 20 novembre a Palazzo Oropa Barbara Greggio, Assessore al Commercio, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo – . Voglio ringraziare le associazioni di categoria che da questa primavera hanno messo in pratica le progettualità, a favore del Biellese, in attiva collaborazione: ASCOM, CNA, Confartigianato, Confesercenti e la Pro Loco di Biella”.

Per gli eventi natalizi del 2023, il Comune di Biella ha investito 46mila euro, incrementando considerevolmente il budget degli scorsi anni: “La stagione natalizia è di fondamentale importanza per il commercio locale – afferma il Sindaco di Biella, Claudio Corradino – Ringrazio tutte le associazioni per l’organizzazione, questa è l’occasione per mettere da parte i meriti e fare gli interessi di tutti, dai cittadini alle attività”.

Si confermano le attrazioni classiche come la pista di pattinaggio, le luminarie e il trenino, gli eventi musicali e le occasioni tradizionali: “Eventi che hanno funzionato e sono sempre richiesti”. Da quest’anno però, come sottolineano i rappresentanti delle associazioni, occorre puntare anche sull’innovazione, per rendere maggiormente attrattivo il centro storico. Per questo verrà proposta una nuova lotteria, per incentivare l’acquisto nelle attività locali e promuovere le compere in loco. I parcheggi blu gratuiti il sabato, incentiveranno la partecipazione e le aree centrali.

L’organizzazione della lotteria coinvolge 1794 attività territoriali, che verranno valorizzate dal progetto. Dal 27 dicembre al 10 gennaio, sarà possibile sfruttare gli scontrini delle attività commerciali per partecipare all'estrazione e tramite l’apposita applicazione ci sarà la possibilità di vincere fra i 73 premi in palio: dalla bici elettrica, all’Iphone, da un viaggio ai gioielli; per un totale di circa 10mila euro.

Di seguito il calendario completo degli eventi:

Lotteria RegaliAMO Biellese: dal 27 novembre al 10 gennaio. Per l’occasione sono coinvolti tutti gli esercizi commerciali e artigiani della città e sarà possibile inserire sul portale apposito, fino a 10 scontrini (di differenti attività commerciali).

Pista di pattinaggio: dal 17 novembre al 24 gennaio, in Piazza Battistero. Sabato 24 novembre si terrà l’esibizione della pattinatrice Isabel Falcetto.

Musica di Natale in filo diffusione: per le vie della città, in tutto il periodo natalizio;

Marciape’ Strett Band: 8 dicembre;

La Piola: 16 dicembre.

Trenino di Natale gratuito: nei giorni 8-9-10-16-17-23-24 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Fermate in Piazza Duomo e in Viale Matteotti.

Parcheggi blu gratis: sabato 9-16 e 23 dicembre i parcheggi non saranno a pagamento, per incentivare la partecipazione agli eventi.

Barbie di Natale: sabato 9 dicembre, Piazza Santa Marta. La scatola di Barbie con allestimenti natalizi vi farà diventare delle vere Barbie o Ken.

Gnomicon Lego Party: sabato 9 dicembre, Piazza Fiume. Laboratori e giochi per bambini e non (evento offerto da ASCOM, CNA, Confartigianato e Confesercenti).

Babbi Natale itineranti: domenica 10 dicembre distribuiranno le caramelle.

Natale sui trampoli: domenica 17 dicembre. Arte e spettacolo nelle vie della nostra città.

Accensione luci: sabato 25 novembre, alle ore 17:00.

Gli amici del Kart in piazza: sabato 25 novembre e sabato 23 dicembre, Piazza Santa Marta. Simulatori per provare il brivido di guidare un kart.

Babbo Natale paracadutista: sabato 23 dicembre, Stadio Vittorio Pozzo. La Sezione Provinciale di Biella, dell’Associazione Nazionale Paracadutisti partecipa all’evento di Babbo Natale e i suoi aiutanti, che scenderanno dal cielo con il paracadute per consegnare a tutti i bambini un dolce regalo.

Arriva la Befana: 6 gennaio 2024, Piazza San Cassiano. Spettacolare discesa del campanile e dolcetti per tutti.