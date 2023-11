Seab tra investimenti nei mezzi e nel personale: pubblicato un bando per l'assunzione di 10 operatori a tempo indeterminato

A giugno era già uscito un bando per l’ assunzione assunto a tempo indeterminato di un "tecnico meccanotronico di officina”, un meccanico e un addetto all’ ufficio tributi. A settembre gli uffici hanno trovato spazio in nuovi locali in via Galimberti. La ristrutturazione aziendale di Seab procede senza sosta, e in questi giorni è stato pubblicato un bando di selezione del personale per l'assunzione a tempo indeterminato di 10 operatori, addetti allo spazzamento e raccolta rifiuti, per i quali tra i requisiti come patente è sufficiente la patente “B”.

Qui il bando di selezione del personale

A oggi sono 210 i dipendenti della spa dei rifiuti del biellese tra personale negli uffici e operatori, ma il numero è dunque destinato a salire. “Finalmente Seab sta uscendo da un periodo difficile – commenta il presidente Gabriele Bodo Sasso - . I conti sono in ordine, e sta riprendendo forza. E le assunzioni sono un segno tangibile del suo benessere. Solo potenziando il personale, come anche i mezzi, la società dimostrerà di essere sempre più solida. Investendo nella forza lavoro finalmente miglioriamo ulteriormente le condizioni di lavoro dei collaboratori di Seab".