LAM, un’azienda per il futuro: Una formazione mirata per i giovani under 30.

L’azienda di Vigliano Biellese LAM Srl - Lugli Amedeo Meccanica - è una realtà del nostro territorio che, da oltre quarant’anni, costruisce particolari meccanici di alta precisione al servizio dell’industria e del settore aeronautico. Nata nel 1979, oggi occupa circa 50 collaboratori che rappresentano e portano avanti i valori fondanti dell’azienda: trasparenza, onestà, senso sociale, sviluppo delle competenze e professionalità, applicati ad una cultura del lavoro basata su etica e rispetto.



Oggi l’azienda vive un momento storico con nuove sfide che richiedono un diverso modello di approccio ai futuri collaboratori, che li renda consapevoli delle opportunità e delle responsabilità che li attendono nel mondo del lavoro. Anche per questo motivo, sono molteplici le attività di partecipazione e di incontro con le scuole, con l’obiettivo di orientare i ragazzi e le ragazze del domani: PMI Day e “Mettiamo il naso fuori da scuola”, dedicati rispettivamente agli alunni degli istituti superiori e delle scuole secondarie, sono solo alcune delle iniziative alla quale l’azienda aderisce da diversi anni.



Il 20% dell’organico di LAM è composto da risorse under 30; l’azienda sviluppa percorsi di formazione mirati, realizzati durante il periodo lavorativo, cominciando proprio da progetti di apprendistato duale, tirocini formativi e inserimenti con tirocini professionalizzanti al termine dei percorsi scolastici. Sono invece solamente tre gli over 50 sul totale che, insieme ai collaboratori più esperti, hanno un ruolo fondamentale nell’allevare ed aiutare a crescere le nuove figure e i giovani.



Si tratta quindi di un’azienda dinamica e proiettata alla stabilità futura, per rispondere alle sfide di un mondo sempre più complesso. Gli investimenti continui porteranno l’azienda in un nuovo e moderno stabilimento, situato a Biella Chiavazza, ideato per creare le basi della LAM del futuro.

L’azienda ha deciso di sottoporre tre domande ad alcuni ragazzi che oggi fanno parte dell’organico, al fine di definire gli aspetti attrattivi del proprio mestiere. Il coinvolgimento dei collaboratori in questo tipo di attività è ritenuto fondamentale in azienda, e la risposta ottenuta in questo caso è stata decisa e spontanea.





La prima domanda è stata: “Cosa ti piace del lavoro in LAM?”

Il lavoro in LAM piace perché minuzioso, puntiglioso e preciso. Si tratta di aggettivi sicuramente imprescindibili dal settore nel quale opera l’azienda, ma che non sono da dare per scontati. Allo stesso tempo però, secondo i giovani collaboratori, esso è apprezzato perché ingegnoso e stimolante. Al pezzo finito e perfetto si può arrivare percorrendo strade differenti e, in questo caso, il contributo dell’operatore è fondamentale. È importante collaborare con i colleghi, con quelli più esperti per confrontarsi ed apprendere nozioni e con quelli più giovani per trasmettere loro ciò che si è appreso; si tratta, inoltre, di un lavoro molto vario: l’ampio numero e la differente tipologia di particolari che vengono prodotti, rendono le attività ogni giorno diverse e mai ripetitive.



A seguire: “Che definizione sceglieresti per descrivere LAM?”

Nello specifico dell’azienda LAM, il lavoro viene definito innovativo. Questo grazie ai cambiamenti ed alle evoluzioni organizzative e tecnologiche che si mettono in atto per stare al passo con i tempi e renderlo sempre moderno. Il lavoro in LAM è ancora universale; i settori che l’azienda serve sono molteplici e, le applicazioni che trovano i pezzi che produce, sono numerose. Ciò rende il lavoro diversificato per forma, materiale e dimensioni.



Ed infine: “Cosa consigli a chi vuole avvicinarsi a questo mestiere?”



I consigli che i giovani dell’azienda si sentono di dare a chi si vuole approcciare a questo settore racchiudono quello che hanno raccontato e, sottolineano, come sia importante metterli in pratica ogni giorno anche quando si acquista maggiore dimestichezza. È importante essere curiosi e non fermarsi mai di fronte alla prima lettura di un disegno, ma porsi e porre domande senza dare mai nulla per scontato. È importante, poi, aver sempre voglia di imparare e di ascoltare chi ha più esperienza, senza far mancare la capacità di adattarsi e di essere flessibili di fronte alle esigenze produttive ed aziendali. Un ultimo dettaglio è quello di avere, di base, una predisposizione scientifica e una simpatia per la matematica, perché presente quotidianamente in tutti i lavori che si svolgono.



“Soddisfatti di ciò che è emerso nelle risposte e dal clima amichevole e scherzoso che ha contornato questa iniziativa, ci auguriamo che siano ancora numerosi i giovani curiosi e che abbiano voglia di mettersi in gioco per apprendere un mestiere nato tanto tempo fa ma, allo stesso tempo, così moderno ed attuale e che resterà imprescindibile nel futuro del nostro Paese” conclude Davide Lugli, titolare e direttore operativo di LAM.

L’attuale sede di LAM si trova in via delle Fabbriche Nuove 21/23, a Vigliano Biellese (BI).



