Valdilana, al Giletti spettacolo dialettale de I Nuovi Camminanti di Biella

Sabato 25 novembre, alle 21.15, la Compagnia teatrale I Nuovi Camminanti di Biella sarà di scena al Teatro Giletti di Ponzone con una inedita commedia brillante in piemontese dal titolo "Tropa grasia, care Magne" scritto e diretto da Mariella Acquadro.

Si tratta di una commedia dialettale in due atti con 6 personaggi che ci porterà alla Giornata Nazionale della Bontà quando Lucia e Giovanni, sportiva e giovane coppia, accetta, senza grande entusiasmo di aderire alla proposta del Parroco, Don Matteo, di accogliere per una domenica un povero ospite di una delle varie Case di Riposo della zona dimenticato da tutti. Per fortunosa ricerca del Don, sarà loro ospite una vecchia zia di Giovanni, della quale lui stesso ignora l’esistenza.

Questa opera di bontà si rivelerà doppia in quanto, invece di una sola zia, ne arriveranno due, brillanti e vivacissime, che sconvolgeranno il loro semplice e tranquillo programma. Ad arricchire la vicenda contribuirà anche l’incontro con il papà della sposina, e il finale a sorpresa, si rivelerà, più che caliente, addirittura scoppiettante! Sul palco Claudia Vineis, Alberto Fante, Maurizia Mosca, Dario Bertagnolio, Carlo Costetti e Paolo Pierotti.