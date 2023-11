Ricercato per furto, fermato sul treno per Novara

Era ricercato perché doveva scontare un anno e 7 mesi di reclusione per furto: è stato fermato a bordo del treno Domodossola-Novara.

Si tratta di un cittadino romeno che è stato controllato nella tratta Domodossola-Gravellona. E’ incappato nei controlli della polizia ferroviaria di Domodossola che lo ha identificato ed ha scoperto che l’uomo era ricercato per una pena non scontata. Era arrivato a Domodossola in treno dalla Germania ed era diretto a Torino.