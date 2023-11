Dal Nord Ovest – Coppia precipita in un canalone, salvati dal Soccorso Alpino

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri sera nel comune di Pontechianale per una coppia di alpinisti scivolati in un profondo canalone nella zona di Grange Antolina.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 dagli stessi infortunati che hanno comunicato di essere precipitati al rientro da una scalata su cascata di ghiaccio. Presentavano entrambi un trauma cranico con rottura del casco e uno di loro una sospetta frattura a un braccio.

In considerazione della gravità, si è deciso con il capostazione locale del Soccorso Alpino per l'invio dell'eliambulanza del 118 in modalità notturna. Il velivolo ha recuperato un secondo tecnico del Soccorso Alpino nel Comune di Castelfelfino, a supporto dell'equipe. I pazienti sono stati recuperati tramite verricello dal medico. Sono stati entrambi ospedalizzati in codice giallo.