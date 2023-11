Uomo si masturba guardando una donna al Parco Burcina, una passante lo mette in fuga

Atti osceni al Parco Burcina di Pollone. A segnalarli nel primo pomeriggio di ieri, 20 novembre, una testimone che, in presa diretta, ha assistito ad un fatto davvero increscioso.

“Intorno alle 14.30 ho notato un uomo mentre si stava masturbando guardando una giovane ragazza che passeggiava in zona Torretta, in cima al Parco – racconta - Non avevo con me il cellulare per riprenderlo e segnalarlo alle forze dell'ordine, così gli ho urlato contro e questo è subito fuggito via correndo a gambe levate. Poi l'ho di nuovo incrociato mentre risalivo ed è di nuovo fuggito. Giunta a piedi alla mia abitazione, ho subito allertato il 112”.

Al telefono, la donna ha descritto dettagliatamente ai militari dell'Arma l'aspetto fisico dell'uomo, di corporatura snella e di età compresa tra i 20 e i 30 anni. “I Carabinieri sono stati molto gentili e li ringrazio – sottolinea – Spero che venga identificata al più presto questa persona”.