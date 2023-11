Ubriaca va in escandescenza davanti a tutti, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Verrà sanzionata per ubriachezza molesta la donna che, nella giornata di ieri, 20 novembre, sarebbe andata in escandescenza sotto i fumi dell'alcol. Una volta sul posto, i Carabinieri l'hanno riportata alla calma. Il fatto è accaduto in centro, a Biella.