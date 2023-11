Valdengo, sabato si terrà la consegna delle borse di studio “Mario Pozzo” agli studenti meritevoli

Sabato 25 novembre, alle 10, presso l’auditorium comunale di Valdengo (accesso dal cortile della scuola secondaria di primo grado) si terrà la cerimonia per la consegna delle borse di studio “Mario Pozzo” agli studenti meritevoli che hanno frequentato con profitto la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2022/23.

Su iniziativa del Consiglio della Biblioteca Civica, a seguito della proposta della Presidente della stessa Elisabetta Leonesi e della Consigliera delegata alle politiche scolastiche Luciana Del Vecchio, la Giunta comunale nella seduta del 13 luglio scorso ha approvato il bando per assegnare una borsa di studio agli studenti meritevoli, e nella seduta del 16 ottobre ha preso atto del verbale della commissione esaminatrice, assegnando 200 euro a ciascuno dei 15 alunni che, come previsto dal bando, hanno ottenuto in pagella una media del 9 o superiore.

Sarà presente all’appuntamento anche Donata Belossi, che consegnerà una borsa di studio intitolata al marito Mario Pozzo ad una studentessa che si è distinta per l'impegno e per la sua grande tenacia, che le hanno permesso di raggiungere buoni risultarti nonostante la barriera linguistica, che è stata ampiamente superata; la studentessa infatti, di origini bosniache, rappresenta un arricchimento culturale per la scuola di Valdengo ed un esempio di meritevole diligenza.

In occasione della cerimonia ufficiale per l’assegnazione delle borse di studio, verranno inaugurati, a seguire, i nuovi locali, presenti nello stesso edificio dell’auditorium, della mensa scolastica, con la cucina per la preparazione dei pasti in loco e l’ampio e luminoso refettorio. Al termine della cerimonia di inaugurazione verrà offerto a tutti i presenti un rinfresco, per chiudere gli eventi con un piacevole momento conviviale.