“Non stavo bene con me stessa”. Carola sta vincendo l'anoressia e si racconta ai ragazzi dell'Itis a Biella, VIDEO

Carola Cuneo è una ragazza di appena 22 anni, che dall'inizio del 2020 ha avuto problemi di disturbi di comportamento alimentare, ma si è fatta aiutare, e oggi sta meglio. Ieri, lunedì 20 novembre, ha portato la sua testimonianza ai ragazzi dell' Itis a Biella, attraverso l'associazione “Mi Nutro di Vita”, alla quale si è rivolto suo papà quando ancora stava male.

“I miei erano spaesati, io non stavo bene con me stessa, quando dovevo uscire piangevo....ricordatevi che non si è mai soli, fatevi aiutare, solo così potete uscire da questa situazione”. Queste le parole di Carola ai ragazzi dell'Itis.

Presidente di Mi Nutro di Vita è Sebastiano Ruzza, che ieri con Carola ha incontrato i ragazzi della scuola più grande di Biella: “Ringraziamo il Comune e l'Informagiovani di Biella per la proficua collaborazione, speriamo di poter rendere questo progetto sempre più esteso. E' importante che i ragazzi siano sensibilizzati su questo tema, che non siano lasciati soli, che imparino a comprendere i campanelli d'allarme e che la guarigione è una possibilità concreta ”.

L'associazione continuerà a proporre incontri con i ragazzi delle scuole del biellese in collaborazione con il Comune, in particolare con l'assessore Gabriella Bessone come sta facendo ora, ma non solo.

Dal 15 marzo 2023 “Mi Nutro di Vita” assieme a "Così Come Sei" e a “Perle Onlus” hanno dato vita alla Fondazione Fiocchetto Lilla ETS, che ha tra i suoi obiettivi quello di certificare un progetto di prevenzione per le scuole di tutto il territorio nazionale, coinvolgendo famiglie e insegnanti, con criteri di riproducibilità e obiettivi comprensibili, misurabili, osservabili (follow up a distanza sui ragazzi).