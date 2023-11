Centro Commerciale I Giardini contro la violenza sulle donne: in campo il 25 novembre.

Il Centro Commerciale I Giardini di Biella, in gestione a Odos Group, ha deciso di sostenere il progetto “Le mie nuove ali” che il prossimo 25 novembre vedrà coinvolta anche la Polizia di Stato, all’insegna di un unico progetto comune di solidarietà: educare e sensibilizzare le persone sui problemi legati alla violenza di genere, sul rispetto reciproco e sulla promozione dell'uguaglianza.

La “Comando di Polizia di Stato” già attiva da anni sul territorio verrà ospitata nella galleria del Centro per una giornata di sensibilizzazione e divulgazione: verrà posizionata una panchina rossa corredata di targa, simbolo della lotta contro la violenza verso le donne, in collaborazione con PanchineRosse™, movimento internazionale ideato e realizzato da Stati Generali delle Donne HUB. Il Centro verrà censito nel sito web ufficiale panchinerosse.it. Inoltre, durante la giornata, verranno donati gratuitamente l’opuscolo informativo “Le mie nuove ali”, che riporta l’esperienza di una delle tante donne vittime di violenza domestica promosso da “La Nuova Gerusalemme Onlus” e un braccialetto realizzato con specifico elastico rosso, utilizzato solitamente per le spalline dei reggiseni, dotato di targhetta centrale che riporta il QR Code per ascoltare il podcast della testimonianza.

Il femminicidio è il caso più estremo ma la violenza di genere può manifestarsi in molte forme: violenza domestica, molestie, violenza psicologica, cyberbullismo solo per citarne alcune. La società nel suo complesso deve promuovere un cambiamento culturale che favorisca il rispetto reciproco e l'uguaglianza tra uomini e donne.

“Il Centro Commerciale I Giardini di Biella e Odos Group hanno deciso di sostenere il progetto perché il tema della violenza sulle donne è tristemente noto e quanto mai attuale – spiega Luca Iori, Direttore del Centro – In un momento in cui tra i tre criteri: Ambiente, Sociale e Governance, continua ad essere prevalente la dimensione ambientale («E»), vogliamo porre attenzione anche al fattore sociale, che si concretizza - tra le altre cose - nell’attenzione alla parità di genere, alla diversità e all’inclusione, consapevoli dell’impatto che questo messaggio può generare sulla comunità e del cambiamento culturale che può favorire”.

“La Nuova Gerusalemme Onlus” è un’associazione istituita dalle sorelle francescane della Nuova Gerusalemme appartenente all’Ordine Francescano Secolare che, in collaborazione con i centri antiviolenza e i servizi sociali, accolgono le donne che subiscono situazioni di violenza domestica e che necessitano quindi di un periodo di allontanamento. Inoltre, accompagnano le donne nel loro percorso di reinserimento sociale.

PanchineRosse™ è un progetto, movimento internazionale simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, ideato e realizzato da Stati Generali delle Donne HUB che ne ha depositato il marchio.

Le PanchineRosse sono in tutta Italia, da Nord a Sud, in Europa, in America Latina, in Vietnam, nel mondo. Sul sito è presente il censimento delle panchine rosse presenti in Italia.

