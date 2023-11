Cena da applausi all’Istituto professionale “Gae Aulenti”

Appena reincoronati Stella Michelin nella Guida Italia 2024 con il loro "Il Patio" di Pollone, gli chef Sergio e Simone Vineis hanno diretto la squadra degli studenti dell’I.I.S. “Gae Aulenti di Biella nel quarto appuntamento del nuovo format delle “Eccellenze del Piemonte in vetrina”: progetto ideato da Visit Piemonte con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba promosso da Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con le Agenzie Turistiche Locali del territorio.

L’idea di coinvolgere per questa quarta edizione gli Istituti alberghieri piemontesi si sta dimostrando un vero successo: dopo le serate di Asti del 25 ottobre, di Novara il 9 novembre e di Novi Ligure il 14 novembre, gran finale da applausi anche giovedì 16 alla cena di Biella, a cui avevano lavorato in cucina e in sala fin dal mattino 16 ragazzi con i Vineis padre e figlio e i docenti dell’istituto.

Grande spazio nel menù a piatti ispirati ai sapori e ai profumi dei prodotti del Biellese accostati al Tartufo Bianco d’Alba, vini compresi: dall’uovo pochè su crema di castagne e patate con crumble di Paletta di Coggiola P.A.T. accompagnato dal Rosa DOC 2022 Coste della Sesia Rosato, ai fagottini di cavolfiore di Moncalieri al burro, nocciola, acciuga e Tartufo Bianco d’Alba abbinati a Feldo DOC 2020 Coste della Sesia Rosso, alla guancetta di maiale brasata alla birra Menabrea su polenta integrale morbida e sformatino di tobinambur con calice di Ca’ Bianca DOC 2020 Coste della Sesia Rosso e, per finire, la torta al cioccolato Gianduja con mele caramellate e crema al Ratafià di ciliegie.

Al termine della serata hanno preso la parola per i saluti e i ringraziamenti la Dirigente scolastica Marialuisa Martinelli, il Direttore dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Stefano Mosca e il Presidente della Fondazione BIellezza Paolo Zegna che, ringraziando tutti gli attori della serata, ne hanno sottolineato la valenza per la valorizzazione del territorio ma soprattutto il valore dell’esperienza per i ragazzi, l’importanza di dare visibilità all’impegno degli istituti formativi e a quello delle nuove, giovanissime leve della ristorazione e dell’accoglienza.

Concetto ripreso anche dallo Chef Sergio Vineis, che ha sottolineato la soddisfazione del lavoro svolto gomito a gomito con gli studenti, futuri protagonisti e ambasciatori dell’eccellenza italiana nel cibo e nel vino. La serie di cene organizzate con il coinvolgimento delle scuole alberghiere proseguirà nei prossimi giorni a Domodossola (22 novembre) e Torino (23 novembre). I prossimi appuntamenti qui: visitpiemonte.com