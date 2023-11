Biella, continua al Vandorno il Mercatino di Natale

Sabato 19 novembre è stato inaugurato al Vandorno, presso il salone della Cooperativa Sociale al n. 3 di Strada Cantone Ramella Gal, il tradizionale mercatino di Natale che quest’anno è arrivato alla sua 41a edizione.

Sarà possibile acquistare regali di Natale scegliendo tra articoli di per la casa, anche con soggetti natalizi, addobbi, decorazioni e oggetti regalo, sciarpe, maglie e berretti lavorati ai ferri, asciugamani e lenzuola di pregio, corredi per bambino, oggetti vintage in ceramica e vetro, curiosità.

Sono tornate anche prelibate specialità gastronomiche di produttori locali d’eccellenza (agnolotti di carne, salami, salcicce, miele, riso, panettoncini e biscotti, vini, patate, mele nostrane e kiwi) !

Nel pomeriggio di sabato 25 novembre gli elfi e Babbo Natale saranno nel salone ad accogliere i bambini dell’Asilo Infantile e della Scuola Primaria del Vandorno. Un piccolo progetto, ma di grande significato che ha lo scopo di ridare vita al legame che per molti anni è esistito tra i bambini e gli ospiti della nostra Casa per Anziani e che purtroppo sì è interrotto a causa della pandemia. I bimbi consegneranno agli elfi le calze di stoffa da loro dipinte e che saranno riempite dalla Befana nella notte del 6 gennaio! Gli alunni della Scuola Primaria realizzeranno delle palline colorate in cartoncino con le quali addobberanno l'albero di Natale, che sarà donato agli ospiti della casa per Anziani.

Il mercatino, come sempre, si svolge presso il salone della Cooperativa del Vandorno, al coperto e al caldo con i seguenti orari: nei sabati 25 novembre e 2 dicembre dalle 14,30 alle 18,30; nelle domeniche 26 novembre e 3 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Si ricorda che tutti i ricavi saranno devoluti alla Casa per Anziani del Vandorno costruita e gestita dalla locale Società Cooperativa, presente sul territorio da 155 anni.