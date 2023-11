La Kangaroo Mother Care (KMC) al Reparto di Neonatologia dell’ASL di Biella, FOTO e VIDEO

In occasione della Giornata mondiale della prematurità, venerdì scorso, 17 novembre, lo staff della Neonatologia dell’ASL di Biella ha partecipato a un incontro che ha visto coinvolte numerose Patologie Neonatali di Piemonte e Valle d’Aosta sul tema della Kangaroo Mother Care (KMC).

La canguro terapia è un metodo standardizzato basato sul contatto pelle a pelle fra genitore e neonato pretermine e rappresenta un momento importante per ridurre lo stress da separazione madre-bambino.

L’obiettivo è di portare benefici sul controllo termico, l’equilibrio omeostatico, l’allattamento al seno, e soprattutto sulla relazione genitore/neonato, nonché di trasferire gradualmente competenze e responsabilità assistenziali alla madre e al padre, affinché diventino i primary caregivers del loro bambino. Le sessioni di Kangaroo Mother Care durano in media due ore e si svolgono in un ambiente dedicato, creato appositamente per garantire il massimo comfort della coppia genitore/neonato.

La KMC viene proposta, in contesto ospedaliero, ai genitori di bambini nati pretermine o di bambini nati con un parto difficile o con patologie che non hanno permesso il contatto pelle a pelle e l'assistenza in rooming fin dalle prime ore di vita ed è un importante strumento per promuovere l'allattamento al seno. Il latte materno è infatti un investimento di salute per il bambino e la mamma: è l’alimento più adatto per il neonato, perché contiene tutti i nutrienti di cui ha bisogno per un accrescimento ottimale e ha un effetto protettivo sulle patologie respiratorie e gastro-intestinali dei primi mesi di vita.

La S.S. Neonatologia di Biella è centro di raccolta del latte materno donato, che afferisce alla "Banca del Latte" dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Per informazioni riguardo alla possibilità di divenire donatrice di latte materno contattare il reparto di Assistenza Neonatale (tel. 01515156906).

All’evento hanno partecipato il Direttore Sanitario, Eva Anselmo, il Direttore Amministrativo, Paolo Garavana.

Erano inoltre presenti Anna Perona, Responsabile della S.S. Neonatologia dell’Ospedale di Biell,a e Anila Simaku, coordinatrice infermieristica della S.C. Pediatria, insieme a una rappresentanza dello staff medico e infermieristico. Tra gli invitati i rappresentanti delle associazioni che collaborano con la Pediatria, ABIO e Cuore di Maglia, oltre ad alcune mamme di neonati pretermine. Per l’occasione, la sala riunioni del reparto si è vestita di viola, il colore simbolo della Giornata mondiale della prematurità.