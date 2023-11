Superato un milione di litri d'acqua erogati dalla Casa dell'Acqua di Chiavazza FOTO

È con grande orgoglio che la ditta Mendizza, azienda che opera nel settore dell’acqua a KM0 da oltre 15 anni, comunica ai cittadini che il distributore situato a Chiavazza, in via Milano 81/A si è aggiudicata il bando comunale per proseguire il servizio per i prossimi anni.

Con l’occasione, Riccardo Gottero, da poco alla guida della società ci svela alcuni numeri, di questo progetto iniziato nel 2017. “Sei anni fa, quando abbiamo inaugurato la casetta dell’acqua di Chiavazza, mai ci saremmo aspettati un successo e un’affluenza simile” commenta. “Malgrado le difficoltà, come l’anno del 2020 e successivamente un aumento spropositato del costo dell’energia e della Co2 alimentare, il distributore ha mantenuto i consumi stabili oppure addirittura in crescita.

Questo si traduce in un grande risparmio, per gli utenti e per l’ambiente.” Secondo i dati forniti dal Cuapti (Consorzio utenti acqua potabile) per rifornire un punto vendita della grande distribuzione di un tale quantitativo d'acqua sono necessari, considerando sia le spese di trasporto che i costi energetici per la realizzazione delle bottiglie di plastica PET, 80.000 litri di petrolio e 700.000 litri d'acqua. Inoltre, l’acqua imbottigliata in diversi magazzini, nei passaggi può anche essere stata esposta al sole; le stesse “offerte speciali” contribuiscono a far sorgere qualche dubbio. Nella nostra casetta dell’acqua invece l’acqua arriva direttamente dall’acquedotto, poi viene microfiltrata e trattata con dei filtri a carboni attivi in grado di depurare l'acqua dal cloro ed altri disinfettanti chimici/artificiali presenti nei nostri acquedotti. Una lampada UV garantisce un’ulteriore garanzia di sicurezza sotto il profilo batterico.

Infine, viene raffreddata e addizionata di Co2 al momento dell’erogazione. Una seconda categoria di acquirenti è invece più spronata dal fattore costo, facendo leva sul fatto che non vi sono costi di imbottigliamento, trasporto e consumo di plastica, la casa dell'acqua riesce a fornire all'utenza 1 litro di acqua a soli 10 centesimi, decisamente meno di quanto possa essere trovato altrove. Infine, un ultimo campione di compratori è spinto dalla sicurezza sulla qualità che i controlli periodici sono in grado di offrire; diversi organi competenti verificano ad intervalli regolari e prestabiliti le caratteristiche dei sistemi di filtraggio e depurazione garantendo serenità ad ogni utilizzatore.

Ma cosa ben più importante, è il sapore dell’acqua, dove tuttu concordano “Proprio come alla sorgente.” La fontana è a disposizione di tutti i cittadini. È aperta 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno. Per prendere l’acqua, è semplicissimo: è sufficiente posizionare la propria borraccia o bottiglia, inserire 10 centesimi nella gettoniera e scegliere l’acqua che più si preferisce: NATURALE, LIEVEMENTE FRIZZANTE O FRIZZANTE. Se poi si volesse aggiungere un’ulteriore comodità, è possibile acquistare la tessera, dove è possibile caricare un credito che poi viene scalato per ogni litro erogato.