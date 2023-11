Regione Piemonte, vittime dell’Heysel: fondi per un monumento in ricordo della tragedia.

È stato presentato oggi presso la sede dell'Associazione Quelli di... Via Filadelfia, il progetto per la realizzazione del "Monumento in ricordo delle Vittime dell'Heysel", promosso insieme all'Associazione familiari Vittime dell'Heysel, e nato in occasione del 39esimo anniversario della tragedia in cui morirono 39 tifosi bianconeri.

Per realizzarlo, su iniziativa dell'assessore regionale Maurizio Marrone, è stato costituito un capitolo ad hoc nel bilancio della Regione Piemonte con uno stanziamento di 100mila euro per "Contributi a favore della Città di Torino per la realizzazione sul proprio territorio e per la manutenzione del Monumento in ricordo delle Vittime dell'Heysel".

L'iniziativa ha raccolto l'adesione anche da parte delle opposizioni in Consiglio Regionale, che oggi hanno partecipato al lancio del progetto con il consigliere regionale del Partito Democratico, Diego Sarno e la consigliera regionale e coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato.

"Come Regione Piemonte abbiamo voluto trovare le risorse necessarie per donare finalmente a Torino un omaggio perenne alle Vittime dell'Heysel - dichiara l'assessore regionale Maurizio Marrone -. Nel ricordo dei 39 angeli bianconeri, il 39esimo anniversario è una data che deve essere celebrata con la giusta solennità perché patrimonio di tutta la comunità". Una proposta raccolta dall'assessore al Bilancio della Regione Piemonte Andrea Tronzano, che ha istituito il capitolo di impegno, che già come consigliere comunale di Torino, nel lontano 2007, insieme al collega Massimo Mauro (ex calciatore della Juventus), aveva fatto la prima mozione sull'Heysel per intitolare il corso vicino alla Stadio.

Ora la "palla" passerà al Comune di Torino.

"Siamo sicuri che il Sindaco Lo Russo, che sappiamo essere sensibile a questo ricordo, saprà farsi parte attiva affinché il monumento venga realizzato in tempo per l'anniversario della tragedia dell'Heysel, il 29 maggio 2024 - dichiarano Beppe Franzo dell'Associazione Quelli di...Via Filadelfia e Fabrizio Landini dell'Associazione familiari Vittime dell'Heysel -. La bozza per la realizzazione del Monumento è già pronta e prevede un cuore in ferro di 5 metri per 4, intagliato con le frasi "Heysel, +39, Per non dimenticare". Il nostro auspicio è che la scelta del luogo in cui posizionarlo ricada su una piazza centrale della Città, magari vicino ad una stazione ferroviaria".