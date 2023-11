Provincia di Biella assume guardie ittiche e un geologo

Sono cinque i bandi di concorso pubblicati per assunzioni in Provincia di Biella e negli enti locali del territorio e sono in scadenza venerdì 24 novembre alle ore 12. Queste le figure professionali ricercate: 7 posti di istruttore di vigilanza del territorio (guardie ittico venatorie); 1 posto di istruttore direttivo tecnico (geologo).

Inoltre sono pubblicati i bandi per tre selezioni uniche per assunzioni in Provincia e negli enti del territorio relative alle seguenti figure: Istruttore Amministrativo Contabile; Istruttore Direttivo Tecnico; Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile. Sono già state calendarizzate le prove, che si svolgeranno in queste date: Istruttore di vigilanza del territorio: 30/11/2023 h 9.30; Istruttore Amministrativo Contabile: 30/11/2023 ore 14.30; Istruttore Direttivo Tecnico: 1/12/2023 h 9.30; Istruttore Direttivo Tecnico (geologo): 1/12/2023 h 9.30; Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile: 1/12/2023 ore 14.30 Come candidarsi: E' possibile consultare l'avviso e presentare la candidatura (accesso con SPID/cie/cns o eIDAS) sul portale unico del reclutamento inPA.

Per info e link: https://www.provincia.biella.it/notizie/istruttore-di-vigilanza-geologo-tecnico-contabile-queste-sonole-figure-ricercate-da Si precisa che eventuali corsi di preparazione ai concorsi sopra elencati (pubblicizzati a mezzo stampa) sono organizzati da privati e non dall'ente che li bandisce.