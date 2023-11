Giornata Alberi, Pichetto: “Indispensabili alleati per adattamento e difesa territorio”

“Celebriamo oggi l’indispensabile ruolo degli alberi per la tutela del nostro ecosistema. Sono i nostri migliori alleati per l’adattamento, per la qualità di vita nei centri urbani e per la difesa del territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico”. Lo scrive in una nota il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto nella Giornata Nazionale degli Alberi.

“Tra le grandi priorità del Ministero – spiega Pichetto – c’è la tutela del patrimonio forestale, nel quadro della nostra Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030: il nostro Paese, coperto per un terzo da boschi, trae un grande beneficio da questo nostro patrimonio, espressione di ricchissima diversità biologica e fondamentale argine ai cambiamenti climatici per la capacità di assorbire la Co2”.

“In linea con l’ambizioso obiettivo europeo di piantare almeno tre miliardi di alberi nel continente, l’Italia sta portando avanti una serie di iniziative, tra cui quella di forestazione prevista nel PNRR: un impegno – conclude il ministro - che sta andando avanti con pragmatismo e la piena condivisione delle città metropolitane interessate”.