Cossato dice No alla violenza sulle donne, l'invito del Comune: “Venite numerosi alla passeggiata”

Cossato dice no alla violenza di genere con una passeggiata di sensibilizzazione. Come annunciato nelle scorse settimane (leggi anche: Cossato, in arrivo camminata per dire no alla violenza di genere. E il Natale sarà all'insegna della gentilezza), prenderà il via venerdì 24 novembre l'iniziativa promossa dal Comune, con la collaborazione di Auser, Centro Incontro e Distretto Urbano del Commercio.

L'occasione? La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. “Le cronache di questi giorni hanno portato alla ribalta la tragica scomparsa di Giulia, l'ennesimo caso di femminicidio: una vera e propria strage di donne vittime dei propri assassini, e sempre più spesso in giovane età – si legge nella nota del Comune - Casi di cronaca che, in passato, si sono verificati anche nella nostra città”.

Proprio martedì scorso, il Consiglio Comunale ha ricordato con un minuto di silenzio Deborah Rizzato, la compianta cittadina che il 22 novembre del 2005 fu barbaramente assassinata dal suo aguzzino. “Per Deborah, Giulia e tutte le donne vittime di femminicidio, l'amministrazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa alla passeggiata – sottolinea il sindaco Enrico Moggio – Sarà un momento di riflessione su un fenomeno che riguarda sempre più spesso le giovani donne che vengono private dei loro sogni per mano di assassini che non possiamo affatto definire uomini”.

Concorde anche il presidente del Consiglio Comunale Mariano Zinno: “Proprio martedì ho chiesto all'assemblea consiliare di fermarsi un attimo per riflettere su questa strage che ci viene evidenziata dalle cronache quotidiane. La passeggiata di venerdì sarà un momento di riflessione con tutta la comunità”. Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore alle Pari Opportunità Sonia Borin: “È un concreto gesto di sensibilizzazione a cui teniamo molto. Il fenomeno femminicidio va combattuto scuotendo le coscienze e, come amministrazione, dedichiamo da sempre molta attenzione a questo tema. Ma le cronache ci dicono che un’inversione di tendenza è ancora lontana. Invitiamo i cittadini a prendervi parte e, per chi non riuscisse ad arrivare in tempo, si può unire magari al passaggio nei pressi della propria abitazione”.

La partenza sarà alle 20 da piazza Tempia e verranno attraversate diverse zone, come via Barazze, Regione Parlamento e frazione Paschetto, per un tempo di percorrenza pari a 90 minuti. Per l'occasione, si invitano i partecipanti a indossare qualcosa di rosso. Inoltre, sempre quella sera, saranno esposte in piazza le sedie della gentilezza che, da sabato mattina, saranno installate nel centro di Cossato.