Celebrata a Biella la Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri FOTO

È stata celebrata oggi, martedì 21 novembre, la Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma dei Carabinieri. Presenti le autorità cittadine e militari, tra cui il sindaco di Biella Claudio Corradino e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Mauro Fogliani.

La ricorrenza è stata celebrata nella Chiesa di San Cassiano, con la presenza delle massime autorità civili e militari e officiata dal Vescovo di Biella Roberto Farinella: “Questa ricorrenza liturgica si rivolge all’incarico che l’Arma dei Carabinieri svolge e vive in mezzo a noi, per il bene dei cittadini e di tutta la comunità. Una vera e propria missione: offrire con generosa competenza e umanità una rassicurazione concreta alla cittadinanza, per non sentirsi soli ma sempre tutelati”.

Alle 16 la ricorrenza in onore alla Vergine Maria, come sottolinea il Vescovo, rappresenta l’impegno alla fedeltà e alla vicinanza delle persone e a sostegno dei più fragili.