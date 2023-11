100 anni di tutela e gestione del patrimonio arboreo nazionale, convegno a Torino

In tempi in cui la presenza di alberi in grado di “sequestrare” cospicue quantità di CO2, la valorizzazione del patrimonio arboreo risulta centrale per affrontare il contrasto al cambiamento climatico.

L’Accademia di Agricoltura di Torino con il patrocinio della Regione Piemonte organizza venerdì 24 novembre a Torino, al Palazzo della Regione Piemonte, piazza Piemonte 1, il convegno sui cento anni della legislazione, in tema di "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (n° 3267/1923)”, voluta dall’insigne studioso Arrigo Serpieri, esperto di economia agraria e socio corrispondente dell’Accademia torinese dal 15 novembre 1911. La data prevista per l’evento segue di pochissimi giorni la “Giornata nazionale degli alberi”, che ricorre il 21 novembre, istituita per dedicare del tempo alla conoscenza di questi preziosi esseri viventi, affinché essi abbiano l'attenzione che meritano per le funzioni ed i benefici ecosistemici che generano.

Durante il convegno saranno sviluppate le tematiche di diritto amministrativo, di pianificazione del territorio e delle risorse forestali, delle attività di tutela da parte del Corpo dei Carabinieri forestali. Porterà un autorevole contributo di riflessione ai lavori del Convegno il Generale Benito Castiglia, Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Piemonte”. “Ringrazio l’Accademia di Agricoltura per aver promosso questo convegno che celebra il centenario della Legge Serpieri.Boschi e foreste sono risorse del territorio regionale che meritano di essere valorizzate e difese.Proprio in queste settimane riparte il camper itinerante della Regione con il punto informativo forestale mobile: un progetto finanziato con i Fondi Europei che ha l'obiettivo di supportare la rete informativa costituita dagli sportelli forestali e dai punti informativi presenti sul territorio.

Un calendario fitto di appuntamenti per il camper che raggiunge non solo le località più grandi ma anche i piccoli Comuni, per aiutare coloro che intendono presentare domande di contributo o vogliono avere chiarimenti ed informazioni sulla materia.” dichiara il Vice Presidente e assessore alle Foreste della Regione Piemonte Fabio Carosso. Dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa - “Un plauso all’Accademia di Agricoltura di Torino per aver scelto un tema di grande attualità perché riporta l’attenzione sul valore del patrimonio boschivo e forestale, che in Piemonte ricopre un ruolo fondamentale anche per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, essendo parte integrante dei paesaggi rurali. Attraverso le misure dello sviluppo rurale la Regione infatti sostiene gli agricoltori anche nel mantenimento delle aree boschive e arboree finalizzate alla conservazione degli ecosistemi, in questi anni minacciati in particolare dal cambiamento climatico”.

“Il momento di studio rappresenta un’occasione molto importante per fare il punto sulla gestione e salvaguardia del patrimonio forestale del nostro paese e sui temi della prevenzione del dissesto idrogeologico, ricordando l’importante figura dello studioso Arrigo Serpieri”. – aggiunge il Presidente dell’Accademia di Agricoltura Marco Devecchi. Il Convegno prevede il riconoscimento di crediti formativi per i Dottori Agronomi e Forestali, e n.4 crediti per i Giornalisti. Sarà possibile seguire il convegno anche in videocollegamento tramite il link https://csipiemonte.webex.com/csipiemonte-it/j.php?MTID=ma305046c355386f90c75db0925eabeef