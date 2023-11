Valle Mosso, bambini e nonni uniti per la gentilezza

Lunedì scorso, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, presso la Casa di Riposo “Emilio Reda” di Valle Mosso, si è tenuto un momento di festa per gli ospiti: con grande sorpresa, sono stati accolti nel terrazzo della struttura alcuni alunni della Scuola dell’Infanzia di Crocemosso-Valle Mosso con le loro insegnanti.

“I bambini, - affermano gli animatori - con i loro sorrisi e la loro allegria, hanno portato un clima sereno tra i nostri nonni che, come sempre, hanno apprezzato la presenza dei più piccoli. Qualcuno di loro, nel rispetto dei protocolli sanitari, è entrato in veranda per salutare più da vicino gli ospiti che, commossi e felici, hanno ricambiato l’affetto con una carezza o un abbraccio. Inoltre, ci è stato regalato un cartellone molto colorato in cui è stata evidenziata l’importanza di essere gentili con gli altri e di volersi bene. Questo stesso messaggio è stato alla base del grande striscione realizzato dagli allievi della Scuola Primaria di Valle Mosso che hanno voluto partecipare in questo modo ai festeggiamenti”.

Al termine del momento gioioso, è stata offerta ai bambini la cioccolata calda e un piccolo dolcetto come segno di gratitudine, vicinanza e gentilezza. “Vorremo ringraziare di cuore - conclude la direzione - i bambini che ci hanno fatto visita e coloro che si sono impegnati per realizzare i disegni così come le loro maestre che, con spirito di servizio e tenerezza, hanno voluto partecipare attivamente a questa iniziativa. Speriamo presto di poterli ospitare ancora in struttura per portare ai nostri nonni serenità e spensieratezza”.