Ginnastica Artistica Femminile, gara di ripescaggio nazionale a Civitavecchia

Tra venerdì 17 e domenica 19 novembre a Civitavecchia si sono svolte le prove per il ripescaggio Nazionale in categoria Gold, Junior e Senior. Ginnastica Biella, grazie agli sponsor e ai genitori delle atlete ha preso parte alla lunga trasferta, che ha visto venerdì 17, in pedana Martina Ettolli, con una bella gara di carattere dopo aver sbagliato subito il primo salto al Volteggio. Piazzamento di tutto rispetto a metà classifica anche per Virginia Zanetta, tesserata per la società PSG Auxilium di Genova, accompagnata in pedana da Viola Risso.

Per la categoria Junior 1, Ginnastica Biella ha portato in gara sabato 18, Rebecca Cangiano che ha svolto una bellissima prova e Veronica Pastorato che, dopo una bella prova alla Parallela asimmetrica, è inciampata nella difficile Trave, terminando la gara a metà classifica.

Domenica 19 invece è scesa in gara Anna De Filippis. Purtroppo per lei, ancora una gara lontana dalle sue potenzialità, nonostante un buon Corpo Libero. La Società ringrazia le atlete e la Tecnica Irina Sitnikova, restando in attesa delle classifiche ufficiali e le eventuali convocazioni per le ammissioni alla Finale Nazionale che si svolgeranno a Cuneo.