Guido Ronchetta a Beppe Gandolfo: "Sordevolo in un anfiteatro naturale"

Beppe Gandolfo ieri domenica 19 novembre a Sordevolo, ha avuto come guida un sordevolese doc, Guido Ronchetta.

Ronchetta ha mostrato al giornalista di Mediaset la spettacolare posizione di Sordevolo, dell'anfiteatro Giovanni Paolo II in particolare, immerso in anfiteatro naturale che sono le montagne che fanno da sfondo al mercatino che in questi giorni animano il Comune.