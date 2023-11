Biella Jazz Club, sale sul palco Antonio Fusco con il suo trio

Martedì 21 novembre alle 21,30, per la stagione numero 57 del Biella Jazz Club, sale sul palco di Palazzo Ferrero il batterista abruzzese Antonio Fusco con il suo trio composto da Manuel Magrini al pianoforte e Ferdinando Romano al contrabbasso, per la presentazione del nuovo lavoro discografico “SETE”.

Lo struggente album "SETE" dell'Antonio Fusco Trio è un viaggio contemplativo attraverso le composizioni squisitamente meditate del batterista Fusco. Il trio utilizza ricche tessiture enarmonie raffinate per creare un equilibrio di chiaroscuro, proprio come farebbe un pittore di grande talento. Molti dei brani sono stati scritti da Fusco nel 2020, un anno di confusione e tragedia che ha portato l'intero pianeta a riflettere su se stesso in modo nuovo e impegnativo. Quello che poteva facilmente essere un album pieno di tematiche e messaggi bui, è diventato una raccolta di brani pieni disperanza e resilienza in quello che è stato un periodo molto difficile per tutta l'umanità.

"20-Quarantine" combina una fluida melodia di pianoforte che si infrange a cascata su sottili cambi di tempo e di ritmo in un modo che non sembra mai essere frenetico o affrettato. Un altro pezzo forte del disco è la title track, "Sete", una ballad pensosa di ispirazione classica. Ciò che inizia con molte tensioni armoniche inaspettate, a partire dall'introduzione di pianoforte sospettosa e sensibile eseguita da Manuel Magrini, termina in una splendida cacofonia di batteria vorticosa e in una melodia di basso archeggiata di Ferdinando Romano che è piena di un senso di lamento e di nostalgia. Il Trio Sete ha un rapporto sonoro stupefacente che dà la sensazione di imbattersi in una gemma rara.

Le composizioni di Fusco creano una tela per la conversazione musicale che si eleva a nuove vette, giustapponendo armonie e ritmi complessi a melodie simili a inni che richiamano a un tempo più semplice di vita e innocenza, in mezzo al caos di un mondo in continuo cambiamento. Per martedì 28 è in calendario il concerto della band Cantallops Island.

Antonio Fusco, batterista, compositore ed educatore, si è costruito una fama internazionale, abbondantemente creativa e consapevole nelle scene jazzistiche dell' Europa e dell'Asia (Cina e Giappone). La sua profonda e sfumata conoscenza della batteria lo ha portato a esibirsi in molti ambiti musicali, tra cui jazz, rock, funk, pop, blues e jazz d'avanguardia. Fusco ha registrato oltre 45 album come side-man e sei album come leader e co-leader. Le sue ultime uscite come bandleader includono l'album in quintetto "Peaceful Soul" (2022) e l'album in trio "Sete" (2023),entrambi pubblicati con la DaVinci Jazz Publishing.

Immerse nelle tradizioni jazzistiche e classiche della musica asiatica, afroamericana ed europea, le sue composizioni magistrali combinano strutture armoniche e ritmi complessi con melodie malinconiche e delicate per creare un'esperienza elevata e piacevole anche per gli ascoltatori neofiti. Attualmente si dedica alla sua musica e collabora con diversi progetti quali il Massimiliano Rolff Trio Gershwin On Air, Tino Tracanna Plamede Q, e condivide il suo amore per la batteria jazz e l’insegnamento sulla piattaforma asiatica Jazz World. I suoi album "Peaceful Soul" e "Sete" sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming, nei negozi digitali e in formato CD.