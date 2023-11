Raffiche fino a 140 km/h: ingenti i danni al Rifugio Fauniera, in valle Grana

Nei giorni scorsi e, in particolare, venerdì 17 novembre, erano attesi venti nordoccidentali, forti o molto forti sulle Alpi. Previsioni confermate, tanto che nella giornata di ieri, sulla pagina Facebook del Rifugio Fauniera, sono state pubblicate le foto dei rilevanti i danni provocati da raffiche che hanno raggiunto i 140 km/h.

I gestori sono infatti saliti ai 2300 metri di quota della struttura in Valle Grana, sopra Castelmagno, proprio per verificare gli eventuali danni. Hanno trovato tavoli ribaltati e spazzati via, comignoli divelti, legnaie rotte, lo spaccalegna spazzato via, la tinozza spostata di quasi 2 metri e dei vetri rotti.

Un solo commento, sulla pagina della struttura: "Un disastro. Cercheremo di provvedere alla manutenzione il più velocemente possibile e prima dell’arrivo della neve".