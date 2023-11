A Salussola una messa per gli appartenenti all’Ordine dei Cavalieri e Dame dei Santi Maurizio e Lazzaro

Domenica sera è stata celebrata una Santa Messa a Salussola per gli appartenenti all’Ordine dei Cavalieri e Dame dei Santi Maurizio e Lazzaro. La celebrazione è stata presieduta da don Lodovico De Bernardi che quest’anno ha ricevuto la nomina di commendatore dell'Ordine Mauriziano. L'occasione era anche quella di celebrare la memoria della piemontese Beata Ludovica di Savoia della quale ricorre il 520mo anniversario della morte. La Beata Ludovica nacque a Bourg-en-Bresse, in Francia, il 28 luglio 1462 e morì a Orbe, in Svizzera, il 24 luglio 1503.

Illustre principessa della Casa di Savoia, figlia del beato Amedeo IX, dopo alcuni anni di matrimonio, rimase vedova in giovanissima età e abbracciò la regola di santa Chiara, secondo lo spirito di santa Coleta. Passò i suoi anni in monastero come fulgido modello delle virtù religiose.Nella Santa Messa sono stati ricordati tutti i cari defunti delle famiglie e dell'Ordine. Inoltre si è scelta la data del 12 novembre in quanto a ridosso dell'anniversario di fondazione dell'Ordine avvenuta il 13 novembre del 1572 per volontà di Papa Gregorio XIII.

“L'ordine - al quale sono grato e onorato di appartenere - che oggi si potrebbe equiparare ad una Onlus internazionale (per usare un linguaggio contemporaneo) si occupa di assistenza ai poveri e agli ammalati – commenta il parroco di Salussola, Carisio e Zimone - L'ultimo anno solare ha distribuito in beneficenza circa 2 milioni e mezzo di euro seguendo progetti scelti dalla Real Casa di Savoia. Nella storia si può ricordare, fra i moltissimi progetti che i Savoia hanno realizzato, ad esempio l'Ospedale Mauriziano di Torino e il Santuario di Oropa al quale prestarono significativo impulso. L'Ordine gode attualmente anche del patronato del Papa essendo colui che l'ha fondato e ne ha concesso il Gran Magistero”.