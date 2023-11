Riprendono gli incontri "A camino acceso", in programma a Graglia, in via del Canale 3, nel casolare dei Campra.

Il primo evento avrà luogo sabato 25 novembre, dalle 16 alle 18, dove Michele Facenna parlerà di Biella e bersaglieri. Il camino, oltre che a scaldare, servirà anche a preparare le caldarroste. Inoltre, il maestro Matteo Gerotto suonerà sinfonie di Mozart. La partecipazione è totalmente gratuita.