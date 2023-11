Biella Motor Show, l'edizione 2023 è un successo. Bergo: “Bilancio più che positivo” FOTO

“Il bilancio è più che positivo, siamo la prima manifestazione amatorial-lucro-ricreativa d'Italia sotto l'egida di ACI Sport. Sicuramente una grande soddisfazione per tutto lo staff organizzativo”. Parola di Claudio Bergo, al termine del Biella Motor Show 2023 che ha visto, nello scorso weekend, la partecipazione di numerosi visitatori e appassionati delle due e quattro ruote.

L'evento, realizzato dalla scuderia Biella Motor Team, in collaborazione con lo Scorpion Tuning Club, ha avuto luogo nell'area di Città Studi e ha visto la presenza di stand ed esposizioni di automobili, oltre a dimostrazioni di guida al volante di vetture moderne e storiche, senza rivelazioni di tempi e classifiche finali, su un percorso presidiato dagli esperti ufficiali di gara dell’Augb Biella.

“È passato per un saluto e dare il via a questo avvenimento anche il sindaco Claudio Corradino, a cui va un ringraziamento per la disponibilità – afferma Bergo – Inoltre, in tanti si sono complimentati per il ricco programma e la macchina organizzativa. Riscontri che ci gratificano del lavoro svolto in queste settimane”.

Tra gli appuntamenti del weekend motoristico, c'è sicuramente da segnalare la cena del sabato sera, nel corso della quale è stata eletta Miss Biella Motor Show, e la partenza del Motogiro d’Autunno, aperto a tutti i tipi di moto.