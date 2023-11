Finanziato bando regionale “Green Communities Piemonte”, UNCEM: “Siamo regione modello”.

Il Festival della Soft Economy promosso da Fondazione Symbola e Uncem, tenutosi a Treia nelle Marche, è stato focalizzato sulla Strategia delle Green Communities: “La Regione Piemonte ha mostrato la sua doti visionarie - afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte, - non solo perché sono stati illustrati con efficacia e lungimiranza i progetti piemontesi finanziati dal PNRR, che vedono diverse valli lavorare con le risorse della Strategia nazionale promossa da Uncem dal 2008, ma anche perché la Regione, con il Settore Montagna che ringrazio, è risultata tra le più capaci e determinate in Italia. Il coinvolgimento delle realtà territoriali ci ha permesso di essere i protagonisti nell’affrontare la crisi climatica e demografica, sociale ed economica. Possedere una precisa strategia di sviluppo è complesso ma necessario! Il nostro obiettivo è di consolidare e promuovere, con il supporto di enti pubblici e privati, nuove ed efficaci politiche per le aree montane”.



Il resoconto: le Green Communities finanziate dal PNRR



Unioni montane Valli Chisone, Germanasca e del Pinerolese (Val Pellice) con Pinerolo (26 Comuni insieme, 86.296 abitanti)

Titolo del progetto: "Verso una rete Piè-Montana"

4.299.812 euro per la Strategia, di cui 898.154 di cofinanziamento dal territorio.

Gli obiettivi e le finalità:

- Aumentare la resilienza delle foreste, la loro capacità di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, attraverso l'adozione di modelli di gestione sostenibile;

- Valorizzare il ruolo dei prodotti forestali in sostituzione dei materiali non rinnovabili, in coerenza con le strategie europee per la bioeconomia e lo sviluppo sostenibile;

- Tutelare la qualità e la quantità delle risorse idriche, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la connettività fluviale, a ridurre il rischio idrogeologico e ad una gestione efficiente della risorsa;

- Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, attraverso la realizzazione di centrali termiche alimentate a cippato;

- Promuovere e valorizzare un turismo slow e sostenibile, integrato e sinergico con le emergenze ambientali, culturali e storiche del territorio;

- Promuovere l'efficienza energetica del patrimonio pubblico;

Promuovere e consolidare interventi finalizzati al perseguimento della riduzione dei rifiuti, con particolare riferimento al settore ristorativo;

- Promuovere e facilitare pratiche di mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla ciclabilità e alla mobilità collettiva elettrica;

- Promuovere e sostenere modelli di gestione sostenibile dell'agricoltura.



Unioni montane Valle Po (Monviso) e Varaita con Saluzzo e in totale 29 Comuni

Titolo del progetto: "Green Community Terre del Monviso"

2.000.000 euro per la Strategia (è uno dei tre progetti pilota nazionali)

Atiività:

- La creazione di un progetto di housing sociale, coniugando la natura turistica della montagna con un nuovo approccio di abitabilità permanente: ovvero destagionalizzata;

- La riqualificazione edilizio-energetica di edifici pubblici;

- L’implementazione di una comunità energetica locale pubblico-privata e lo sviluppo di turismo sostenibile che coinvolga tutti i territori rurali della community.



Unione montana Valli Orco e Soana, con Comune Di Cuorgnè, Unione Montana Gran Paradiso, Unione Montana Valle Sacra, Unione Montana Val Gallenca, Unione Montana Alto Canavese (40mila abitanti, 27 Comuni)

Titolo del progetto: "Sinergie in Canavese"

4.300.000 euro per la Strategia di cui 1.870.000,00 di cofinanziamento dal territorio

"Il progetto di Green Community "Sinergie in Canavese" presenta due obiettivi fondamentali:

- implementare una strategia di territorio vasto e coeso, che si fondi su due equilibri contrapposti, uno interno all'area stessa tra i diversi membri della rete di partenariato ed uno esterno, in cui possa trovare soluzione il rapporto tra l'area rurale e l'area urbano-metropolitana della Città di Torino; una strategia che sia condivisa tra le molteplici componenti del territorio, senza limitarsi alla mera gestione delle risorse, ma che possa coinvolgere effettivamente e concretamente gli stakeholders locali, anche facenti parte del mondo dell'impresa, dei servizi e del tessuto sociale associazionistico e cooperativo, operanti nei comparti essenziali della zona. Interessati i settori: turistico, forestale, agricolo, per la concreta costruzione di nuove reti materiali ed immateriali riconoscibili e riconosciute, contribuendo al rafforzamento della consapevolezza e del senso identitario di appartenenza delle comunità locali, incrementando conoscenza, esperienze turistico-culturali capaci di accorciare le distanze anche fisiche tra ambiente rurale e ambiente urbano;

- Puntare in modo inequivocabile e irrinunciabile alla transizione ecologica del territorio, in cui gli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici diventino motore dello sviluppo futuro, pilastri di una visione trasversale tra le generazioni e tra i micro-territori; una visione capace di garantire il mantenimento dei servizi ecosistemici in ambito locale e la promozione di un'economia sostenibile di quest'area del Canavese.



Unione montana Valle Stura con l'Unione Montana Alpi Marittime, oltre ai Comuni di Roaschia e di Valdieri (19 Comuni, 17.400 abitanti)

Titolo del progetto: "Margreen. Marittime, le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo"

4.300.000,00 euro per la Strategia, di cui 1.992.382,06 di cofinanziamento dal territorio

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- Progetto pilota per la gestione del bosco produttivo;

- Progetto pilota per la gestione del bosco di invasione;

- Intervento di miglioramento forestale in località Madonna del Colletto a Valdieri;

- Adattamento del modello gestionale degli alpeggi ai cambiamenti climatici: ottimizzazione della gestione della risorsa idrica e sistemi di depurazione sostenibili;

- Adattamento dei rifugi di montagna ai cambiamenti climatici: ottimizzazione della gestione della risorsa idrica e sistemi di depurazione sostenibili;

- Acquedotto per il Piano di Entracque alimentato dal pozzo Recistel;

- Investimenti per realizzazione di centraline idroelettriche e fotovoltaico;

- Gran Tour Marittime - Mercantour: un itinerario ciclabile di respiro transfrontaliero;

- Implementazione delle Porte di valle per l'accoglienza turistica;

- Fortificazioni di Moiola;

- Interventi di infrastrutturazione della rete escursionistica e cicloescursionistica della Green Community;

- Dal manuale alle buone prassi: intervento pilota per l'applicazione di linee guida per il riuso dei materiali tradizionali nel patrimonio edilizio montano e scuola di formazione per gli artigiani di montagna;

- Recupero e riuso di immobili di proprietà pubblica con criteri di sostenibilità per la creazione di spazi co-working e spazi polivalenti;

- Realizzazione dell'infrastruttura di gestione della Comunità Energetica e installazione tetto fotovoltaico su immobile di proprietà pubblica;

- Progetto pilota per l'aumento della percentuale di recupero dei rifiuti nel sistema turistico locale;

- Razionalizzazione della mobilità e del trasporto pubblico nelle valli MARGREEN;

- Caseificazione in alpeggio: realizzazione di due tipologie sostenibili a confronto per la valorizzazione delle produzioni tradizionali d'alpeggio;

- Realizzazione di nuovo fabbricato d'alpeggio per il comprensorio pascolivo Perla - Formosa – Boaria.





Green Communities presentate al bando PNRR del 2022 e non ancora finanziate:





1 Unione Montana Alta Valle Susa, "Green Community West Alps";

2 Unione di Comuni Montani Valchiusella, "Di acqua e di pietra: la Green Community della Val Chiusella";

3 Unione Montana Valle Susa, "Green Community Valle Susa";

4 Unione Montana Alpi Graie, "Alpi Graie: Nuovi Orizzonti";

5 Unione Collinare Vigne e Vini, "Green Community Vigne e Vini";

6 Unione Montana Valli Borbera e Spinti, "Terre del Giarolo";

7 Unione Montana dei Comuni della Valsesia, "Sesia Green. Identity Community Hub";

8 Unione Montana Comuni Biellese Orientale, "Green Community del Biellese Orientale";

9 Unione Montana Valli Borbera e Spinti, "Terre del Giarolo".

10 Unione Montana Alta Val Tanaro, "Green Communty Valle Tanaro";

11 Unione Valle Maira, "Green Community Maira-Grana".