Mezzana: I 50 anni de "Il nostro paese", ricordi emozioni.. e domani? FOTO

Ieri, 18 novembre, a Mezzana Mortigliengo, i cittadini si sono trovati in sala consiliare del Comune in occasione del 50esimo compleanno del giornale di informazione "Il nostro paese" che dal 1973 ha portato nelle case dei mezzanesi notizie di carattere nazionale e locale, grazie al lavoro iniziato dai primi attivisti, Ernestino Radice, Gianna Brusadore, Gabriele Mora, Marco Sola e Giorgio Alberto, e proseguito nel corso degli anni con la collaborazione di tanti volontari.

Tanti i racconti e gli aneddoti che hanno accompagnato questo progetto e tante le iniziative messe in campo nel corso degli anni. Persone speciali e lungimiranti che hanno compreso ciò che serviva al paese per creare aggregazione, per migliorarlo e per coinvolgere attivamente i cittadini.

Nel 1980 alcuni componenti del gruppo partecipano anche alle elezioni comunali con una lista unitaria senza riferimento politico, consuetudine che si ripetuta nei successivi appuntamenti elettorali. Nel corso degli anni la veste grafica del giornale è cambiata e la redazione ha promosso attività collaterali di vario genere tra le quali l'inizio delle trasmissioni di Radio 2M, una radio libera che andò in onda per 4 anni, sino al 1986.

Tra le tante iniziative, nasce nel 1990 e dalla passione per il teatro di alcuni collaboratori de "Il nostro Paese, la Compagnia instabile dei contastorie che si esibisce per la prima volta durante le feste natalizie di quell'anno. Un successo di pubblico che ha incoraggiato gli attori, che nel corso del tempo sono aumentati e hanno portato in scena numerosi spettacoli. Attualmente la compagnia si sta preparando per una nuova rappresentazione molto attesa dal pubblico che conosce il valore e la bravura degli attori.

I cittadini che hanno gremito la sala consiliare si sono poi dati appuntamento al teatro comunale dove è stata allestita una mostra che ha ripercorso i 50 anni di vita de "Il nostro paese" con immagini e ricordi di pubblicazioni, eventi, persone che hanno reso ogni evento indimenticabile per chi l'ha vissuto.