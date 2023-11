Da quasi un anno la statua di Sant'Antonio Abate aveva lasciato la chiesetta omonima, per percorrere in processione il breve tratto che separa l'oratorio dalla chiesa parrocchiale. Per ciò si è colta l'occasione per restaurare la quasi bicentenaria statua, che oggi, con la collaborazione degli Alpini e dei volontari, è ritornata presso la nicchia dove l'avevano posta i nostri avi.