Pallavolo, nuovo successo per la Virtus Biella: è la 4° vittoria casalinga della stagione

Quarta vittoria casalinga della stagione per la Prochimica Novarese Virtus Biella in serie C, ottenuta con le maglie nuove, coloratissime e soprattutto piene di sponsor a testimoniare la fiducia di tante aziende nei confronti di casa Virtus. Da questo punto di vista due le novità, decisamente importanti per l'impatto mediatico che hanno avuto: sono state annunciate nei giorni scorsi sui social nerofucsia le partnership con Mawdy e con Banca Sella, due importantissime aziende con le quali la Virtus farà squadra e che rendono più raggiungibili i futuri obiettivi.

Contro il Canelli, arrivato all'incontro con un punto in meno della Virtus, le nerofucsia hanno dominato due set, il primo (25-13) e il terzo (25-15), ma è stato tutt'altro che facile portare a casa i tre punti, perché le ospiti non hanno concesso nulla nel secondo (subito avanti di 3 punti hanno chiuso 21-25) e nemmeno nel quarto, il più combattuto e vibrante per il pubblico presente al PalaSarselli di Chiavazza: avanti 8-5 e 16-14 la Virtus si è vista raggiungere e superare dalle ospiti che con un break si sono portate sopra di un paio di punti (19-21) subendo solo nel finale la veemente rimonta delle nerofucsia, a segno poi 25-23. Prosegue dunque l'imbattibilità della Prochimica Novarese in casa e prosegue la corsa delle neopromosse nerofucsia nelle zone nobili della classifica. In questo incontro top scorer la schiacciatrice Alessia Cavaliere con 21 punti, dei quali ben sei in battuta. In doppia cifra d'attacco anche Giulia Caneparo con 16 punti.

Coach Rastello ha schierato in partenza Civallero in palleggio, Caneparo opposta, Cavaliere e Gasparini in banda, Ginella e Fornasier al centro con Huaman Lopez libero. Nel corso del match sono entrate De Pretto e Porta e ha fatto il suo esordio in serie C, con un turno di servizio, l'Under 13 Matilde Palma.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Pvb Canelli 3-1

Parziali 25-13, 21-25, 25-15, 25-23

Prochimica Novarese Virtus Biella: Civallero 5, Cavaliere 21, Ginella 4, Gasparini 8, Fornasier 8, Huaman Lopez (L) 0, De Pretto 3, Caneparo 16, Zacchi ne, Porta 3, Vercellino (L) ne, G. Silletti ne., Palma 0. All. Rastello.

Classifica girone A dopo 7 giornate: Cus Collegno 21, Almese 17, Prochimica Novarese Virtus Biella 17, Gavi Novi* 15, Pinerolo 15, Canelli 13, Sammaborgo 11, Vicoforte Ceva 8, In Volley San Giorgio 8, Ovada 7, Pavic Romagnano 6, Chivasso 3, Playasti* 3, Mtv Azzurra 0. * una partita in meno