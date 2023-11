Lo sport nell’epoca dell’Intelligenza artificiale, se ne parla al Panathlon Biella

Lo sport nell’epoca dell’Intelligenza artificiale. Ha provato a spiegarne al Panathlon, contenuti, significati, implicazioni, ma molto deve ancora essere compreso e interpretato da tutti, Massimo Raseni già allenatore di basket a Biella e non solo, ora agente sportivo di livello, con atleti rappresentati in tutta Europa e non solo.

«Oltre agli affari, dagli Stati Uniti - dice Raseni - arriva il concetto dell’intrattenimento puro e in quel campo dove big data generano software sofisticati, si stanno muovendo in tanti e di corsa. Perché? Per arrivare primi e farne altri guadagni».

Quello che scompare sono le emozioni, le sensazioni della sfida su di un vero campo di gara. Affidando poi alla IA la formazione del gruppo, si perde senza ombra di dubbio la chimica di una squadra. «E allora i nostri valori - riprende l’agente sportivo - quelli che ci hanno dato i nostri genitori e che con mia moglie abbiamo trasmesso alle nostre figlie, devono essere per noi faro in questa professione. Un lavoro quello del procuratore che è l’equivalente di un’agenzia per il lavoro interinale, che mette assieme semplicemente domanda e offerta».