Cossato, Brandalese si astiene in consiglio sul DUP e prende le distanze dalla maggioranza

“Comunico la mia astensione, anche per conto del consigliere Gianni Brandalese, sulla votazione riguardante il DUP. Abbiamo idee diverse su alcuni temi e nella visione della Cossato che verrà”. Ha stupito (ma forse neanche troppo) la dichiarazione di voto del consigliere Roberto Poletti, espressa nei giorni scorsi durante il consiglio comunale.

Animi agitati, anche perchè i due appartengono a due gruppi diversi della maggioranza, come richiamato dal presidente del consiglio Mariano Zinno: l'uno, infatti, è approdato due anni fa ai lidi di Fratelli d'Italia; l'altro, invece, in quota Lega, fa parte della lista civica Moggio Sindaco. Alla richiesta di chiarimenti, Brandalese ha semplicemente risposto “di essere in dissenso col voto del gruppo di maggioranza”. Una linea ripetuta, poco dopo, nell'approvazione dello statuto comunale adeguato alle nuove normative.

Sul caso, è intervenuto il Pd, con le dichiarazioni del consigliere Marco Barbierato, espresse in una nota stampa: “In consiglio abbiamo appreso con stupore di un dissenso in maggioranza. È certamente un fatto politico rilevante. È quindi cambiata la composizione del consiglio? È un anticipo della prossima campagna elettorale? Preludio di in centrodestra diviso? Sono domande legittime, e siamo certi di non essere i soli a porcele”.

A distanza di alcuni giorni, i consiglieri Poletti e Brandalese hanno voluto fare chiarezza ai taccuini di Newsbiella: “C'è stato un errore procedurale, anche la forma vuole la sua applicazione ma credo che, allo stato attuale, ci sarà un chiarimento all'interno della Lega – commenta il consigliere di FdI - Su alcuni punti però io e il consigliere Brandalese la pensiamo allo stesso modo”. Smentite, invece, le voci che vedevano lo stesso Brandalese lontano dalla maggioranza di governo: “Rimango sempre in Lega – dichiara - ma non condivido più alcune idee del gruppo. Purtroppo noi consiglieri non ci sentiamo coinvolti nelle decisioni. Se siamo una maggioranza, le decisioni vanno condivise insieme”.

Sulla vicenda ha preso la parola il sindaco Enrico Moggio: “In ogni gruppo ci sono pareri e visioni diverse su talune questioni ma chi parla di maggioranza allo sbando è in errore. I numeri confermano che resta invariata, tanto che lo statuto è passato alla prima votazione in cui era richiesta la maggioranza qualificata. Ogni scelta viene rispettata ma credo che siamo entrati in campagna elettorale e ognuno cerca di far valere le proprie posizioni”.