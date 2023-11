Conferenza delle Democratiche del Piemonte, eletta la portavoce Viviana Garbagnoli

La Conferenza delle Democratiche ha eletto, all’unanimità dei presenti, la sua portavoce regionale: si tratta di Viviana Garbagnoli psicoterapeuta residente in provincia di Asti, da sempre impegnata sul fronte dell’uguaglianza di genere e del contrasto alla violenza contro le donne.

«Ringrazio Viviana per essersi messa a disposizione della comunità democratica per un ruolo davvero importante. Ora saremo in grado di portare avanti con ancora più forza le battaglie per l’uguaglianza di genere di cui, purtroppo, c’è ancora tanto bisogno come dimostrano anche le notizie di cronaca di questi giorni» il commento del Segretario Rossi che prosegue con un attacco alla destra che « in Italia e in Piemonte ha lo sguardo rivolto all’indietro e vuole cancellare o mettere in discussione i diritti faticosamente conquistati».

«C’è tanto lavoro da fare - aggiunge Rossi - a partire dal gender pay, anche se in queste ore il pensiero va soprattutto alla violenza di genere. Il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin provoca un dolore e una rabbia enormi. È ora di fermare questa strage, questa spirale di orrore e violenza».