Biella, a Chiavazza sarà presentato il libro di Prabhu Das nel ricordo di Stefano Leo

Venerdì 24 novembre, alle 18.30, presso lo spazio culturale Runa di Chiavazza (strada Regione Casale 14) verrà presentato il libro “L’amico di Krishna” di Prabhu Das in ricordo di Stefano Leo.

Il testo vede la sua genesi nel noto e triste accadimento della morte prematura del ragazzo biellese mettendo in luce aspetti nascosti e retroscena sconosciuti di una vicenda che ha toccato il cuore di milioni di persone. La scorrevole scrittura dell’autore, indagando su questo fatto di cronaca, crea un sapiente intreccio tra il passato dove avviene la ricostruzione dei fatti ed il presente dove costantemente si formano domande esistenziali che implicitamente vengono proposte al lettore: l’eterna contrapposizione tra il bene e il male, l’influsso del Karma e la necessità di vivere in modo spirituale la propria esistenza. L’articolata ed avvincente analisi dei fatti ha come costante sfondo la presenza delle scritture sacre della tradizione Vedica.

Alla serata, oltre all’autore, saranno presenti i genitori di Stefano Leo. Sarà un’occasione per condividere esperienze comuni ed approfondire temi esistenziali di rilievo. Ingresso gratuito. A conclusione verrà offerto un rinfresco veg a tutti i partecipanti.

L'autore è Prabhu Das (Pietro Giarola), nato a Verona nel febbraio del 1963. All’età di diciassette anni è partito da solo per l’India dove si è ricollegato, come scoprirà in seguito, al suo percorso d’altre vite. Nel 1981 si è unito al Movimento Hare Krishna, dedicandosi allo Yoga della bhakti per dieci anni, prima in Italia e poi in India. Dal 2004al 2010 è stato fondatore e direttore editoriale della rivista “Spirito Libero” e dell’omonima casa editrice. Nel 2011 ha deciso di dedicarsi nuovamente e totalmente al bhakti yoga.