Simone Romano, fotografo biellese al Fashion Show di Saint-Vincent

Simone Romano è stato il fotografo ufficiale per il Fashion Show di Saint-Vincent.

Per me è stato un grande onore essere il fotografo ufficiale di questo evento, ringrazio Beppe Berlier per avermi contattato. Volevo fare i complimenti a tutte le bellissime ragazze che hanno partecipato e tutte le persone che hanno lavorato per questo evento. Quest'anno Miss Paradisia approderà nel Biellese con una tappa che sveleremo a breve, verrà assegnata la fascia di Miss Biella Paradisia.

Un evento importante per valorizzare il nostro Biellese. Fashion Show di Saint-Vincent di sabato 11 novembre. Un successo annunciato la prima edizione di Testimonial Grand Hotel Billia. Tra lacrime di gioia e commozione ha vinto il titolo di testimonial casinò de la Vallée Italia Ilaria Cantore di Aosta, una giovane studentessa che ambisce anche al mondo dello spettacolo.

Il pubblico caloroso che non ha schiodato lo sguardo per un secondo dallo show, ricco di colpi di scena e spettacoli, ha fatto sentire tutta la sua emozione con gli applausi. La giornalista Barbara Castellani in veste di conduttrice ha presentato una prestigiosa giuria presieduta dal volto Rai Daisy Mancini, attrice e modella, la nutrizionista Serafina Petrocca, Chantal Bernini Manager Ghb.

Ha incantato il numeroso pubblico anche la coreografia del regista Michele Spanò che con le modelle scelte ha creato un vero momento di pathos e divertimento. Tra le venti bellissime e talentuose ragazze spicca la scelta dell'inclusione per tante giovani dalle origini straniere che hanno partecipato.

La vera ricchezza risiede nella diversità e nella bellezza delle culture più disparate. Sono eventi come questo, al passo coi tempi e capaci di mostrare arte e talento di artisti e giovani, che si differenziano oggigiorno. Ad essere premiate vi sono anche Selena Russo testimonial Grand Hotel Billia, Iana Munich per Spanò.