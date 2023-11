Milano: boom di visitatori per ammirare le bellezze del capoluogo meneghino

Milano si conferma come una delle mete turistiche più visitate in Italia, consolidando la sua reputazione di città dinamica, culturale e all'avanguardia. Il fascino di Milano risiede nella sua capacità di fondere armoniosamente l'antico con il moderno, offrendo ai visitatori un'esperienza unica e indimenticabile.

Infatti, ogni anno sono sempre di più i turisti provenienti da ogni parte del mondo che scelgono la capitale meneghina per trascorrere le proprie vacanze o qualche giorno di relax, merito delle numerose attrazioni che offre.



In crescita anche il servizio di deposito bagagli

Insieme alla crescita del numero di turisti che ogni anno scelgono di visitare Milano, è in aumento anche la richiesta del servizio di deposito bagagli, oggi sempre più utile in quanto offre numerosi vantaggi.

Infatti, prima di iniziare la visita della città, qualora si fosse appena arrivati e non si avesse la possibilità di fare immediatamente il check-in in albergo, è possibile cercare un luogo in cui lasciare le valigie, così da girare comodamente tra le bellezze del capoluogo meneghino.

A tal proposito si consiglia di guardare alla selezione di Bounce per il deposito bagagli a Milano Centrale , vero e proprio punto di riferimento per i tantissimi turisti che ogni giorno giungono nel capoluogo lombardo in treno. Grazie a Bounce è possibile lasciare le valigie al sicuro, dato che la piattaforma collabora esclusivamente con partner verificati.



Dal Duomo di Milano alla Chiesa di Santa Maria: ecco le chiese più visitate

Milano, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, ospita numerose chiese straordinarie, vere e proprie gemme architettoniche che riflettono diversi periodi storici e stili artistici. Tra queste, una delle più visitate è il Duomo di Milano che si impone come simbolo incontrastato della città, una cattedrale gotica di imponente bellezza che ha richiesto quasi sei secoli per essere completata. Il suo interno custodisce innumerevoli opere d'arte, mentre le terrazze panoramiche offrono una prospettiva unica su Milano.

Non meno significativa è la Basilica di Sant'Ambrogio, una delle chiese più antiche della città, dedicata al santo patrono di Milano che ogni anno richiama a sé un numero sempre maggiore di visitatori. L'edificio, caratterizzato da uno stile romanico, conserva preziosi tesori artistici e un affascinante chiostro. Altrettanto degna di nota e apprezzata dai turisti è la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, talvolta definita la 'Cappella Sistina di Milano', per via dei suoi straordinari affreschi che ricoprono completamente le pareti, opera di artisti legati alla scuola di Leonardo da Vinci.

Infine, la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro affascina di turisti per il trompe-l'œil dell'abside, un capolavoro di illusione ottica realizzato da Donato Bramante, che regala all'osservatore l'illusione di una profondità ben maggiore rispetto alle reali dimensioni della chiesa. Ciascuna di queste chiese, con la sua storia particolare e le sue caratteristiche artistiche uniche, contribuisce a fare di Milano una meta imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura.



Le attrazioni di Milano più amate dai turisti

Tra le attrazioni più visitate dai turisti c’è il Castello Sforzesco. Situato nel cuore della città, è un imponente fortezza che risale al XV secolo, un tempo residenza dei Duchi di Milano e simbolo del potere della famiglia Sforza. Con il passare del tempo, il castello è stato trasformato, ampliato e restaurato, diventando oggi uno dei principali centri culturali della città. Al suo interno ospita musei e collezioni d'arte che vanno dall'antichità all'epoca contemporanea, e le sue sale e cortili sono un invito alla scoperta della storia milanese.

Poco distante dal Castello Sforzesco si trova il Palazzo Reale, un tempo sede del governo cittadino e residenza dei sovrani spagnoli, austriaci e italiani. Oggi, il Palazzo Reale è uno dei principali spazi espositivi di Milano, con una programmazione artistica e culturale che lo rende un punto di riferimento per turisti e cittadini. Le sue sale maestose e i suoi affreschi ne fanno un luogo di grande fascino, testimone dei cambiamenti storici e culturali della città.

In termini di architettura contemporanea, il Bosco Verticale suscita la curiosità di molti visitatori e che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Situato nel quartiere di Porta Nuova, questo complesso residenziale composto da due torri è ricoperto da circa 9.000 alberi, 13.000 arbusti e 5.000 piante, creando un vero e proprio bosco verticale in pieno centro città. Questo progetto innovativo, ideato dall'architetto Stefano Boeri, è un esempio di sostenibilità e di integrazione tra natura e architettura urbana, e rappresenta una risposta concreta ai problemi di inquinamento e di qualità della vita nelle grandi città.

L’Arco della Pace, situato all’inizio di Corso Sempione, è un altro simbolo della città che i turisti si fermano ad ammirare. Questo arco trionfale neoclassico fu costruito all’inizio del XIX secolo, sotto la dominazione napoleonica, e completato durante il Regno Lombardo-Veneto. L’arco, con le sue imponenti colonne e le sue sculture, è un omaggio alla pace e alla vittoria, e rappresenta un punto di riferimento visivo e storico per Milano.

Infine, la Vigna di Leonardo, nascosta dietro le mura di una casa patrizia nel cuore di Milano, è un luogo di grande suggestione e interesse storico molto amato dai visitatori. Si tratta di un piccolo vigneto che fu di proprietà di Leonardo da Vinci durante il suo soggiorno milanese, e che è stato recentemente restaurato e riportato al suo antico splendore. Questo angolo verde, situato a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nell’atmosfera rinascimentale e di scoprire un aspetto meno noto, ma non meno affascinante, della vita del grande genio toscano.

Ciascuno di questi luoghi contribuisce a fare di Milano una città unica, un intreccio di storia, arte e innovazione che affascina e sorprende chiunque la visiti.