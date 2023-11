Non riesce a riposare per la musica troppo alta di alcuni giovani che si sono dati appuntamento per strada. Così, esasperato, allerta le forze dell'ordine.

È accaduto intorno alle 22.40 di ieri, 18 novembre, a Valdengo. All'arrivo dei Carabinieri, la comitiva aveva già fatto perdere le sue tracce.