Fiamme in un bosco di Graglia, arrivano i Vigili del Fuoco (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

È stato prontamente domato l'incendio scoppiato nei boschi di Graglia. A prendere fuoco, stando alle prime informazioni raccolte, sterpaglie e fogliame di vario tipo per cause da accertare. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica.