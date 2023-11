Doppio incidente stradale in Valle Elvo ma nessun ferito (foto di repertorio)

Doppio incidente stradale in Valle Elvo ma fortunatamente non si sono registrati feriti. I fatti sono avvenuti alle 18.40 e alle 21.30 nei comuni di Sordevolo e Muzzano.

Nel primo caso, una jeep e un'auto, condotte da due giovani, si sono scontrate per cause da accertare; nell'altro caso, invece, si è assistito ad un sinistro autonomo.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Presenti a Sordevolo anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.