Valdilana, visita inaugurale al Presepe Gigante di Marchetto con accensione luci

A Mosso, nel comune di Valdilana, sabato 2 dicembre è in programma la visita inaugurale del Presepe Gigante di Marchetto e la cerimonia di accensione luci con la partecipazione del coro di Cereie "Cenni storici".

La novità di questa edizione è il Mercatino del Presepe nella piazza antistante la chiesa. La Proloco di Mosso, organizzatrice dell’ evento chiede agli espositori (hobbisti, commercianti occasionali, associazioni etc) di inviare una manifestazione di interesse come da istruzioni e documentazioni presenti sito www.presepegigantedimarchetto.it. Per informazioni gli espositori interessati possono contattare il n. 349 297 9893.

Con le sue duecento figure a grandezza naturale, i momenti di vita e i mestieri riproposti, Il Presepe Gigante di Marchetto è in pratica un grande museo etnografico all'aperto che ricostruisce ambienti della memoria popolare. Con il loro cammino verso la Natività, i visitatori vanno a confondersi con i personaggi e in questo modo il Presepe, come per magia, da gigante diventa vivente.

In questi giorni fervono i preparativi da parte del gruppo degli esperti allestitori e volontari della Pro Loco di Mosso per la definizione di nuove scene e antichi mestieri, mentre si programmano le visite guidate che accolgono gruppi e scolaresche.