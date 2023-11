Ternengo, la festa per i 100 anni di Iole Pasquina - FOTO

Giovedì 16 novembre il Sindaco Luigi Russo accompagnato dal Vicesindaco Assessore Gabriella Sinigaglia hanno fatto visita alla signora Iole Pasquina, la quale ha compiuto lo stesso giorno ben 100 anni di età.

Un evento che non capita sovente, e che a Ternengo non ha analoghi ricordi recenti; ma soprattutto che vedono giungere ad un secolo di età persone come la signorra Iole, in salute e diremmo in “piena forma”.

Nella casa in cui 100 anni prima nacque, la signora Iole vive con il marito Severino di 3 anni più giovane, entrambi contornati dall’amore delle figlie, dei generi e dei nipoti.

Uno stile di vita semplice e soprattutto sano, nello splendido contesto panoramico della “frazione Pariazzo”, antico nome della borgata, come lei stessa puntualizza e desidera sia ricordato. Un secolo rappresenta un’immensità di ricordi storici, non solo familiari, ma dell’intero territorio i cui racconti resi dalla sig.ra Iole, lasciano incantati gli appassionati.

L’Amministrazione Comunale ha desiderato consegnare per l’occasione la riproduzione fotostatica dell’atto di nascita custodito presso i registri di stato civile del Comune di Ternengo; un omaggio che ha reso felicissima la signora Iole, la quale, dopo averne sentito lettura da parte del Sindaco, ha dichiarato di scoprire solo dopo cento anni l’ora esatta della sua nascita.

Un momento di grande valore e gioia per tutti! Ancora tanti, tanti auguri Iole!