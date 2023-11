'Non è come sembra', ecco la nuova Campagna di sensibilizzazione al volontariato

E' stata ufficialmente presentata sabato 18 novembre, durante l'Assemblea Ordinaria dei Soci, la nuova Campagna Sociale promossa da CTV - Centro di Territoriale Volontariato ETS e finalizzata alla ricerca di volontari e volontarie per gli oltre 900 Enti del Terzo Settore presenti sul territorio biellese e vercellese. Questa iniziativa, che segue la precedente realizzata nel 2019, si rivolge a tutte le persone che sono interessate a dedicare qualche ora del proprio tempo in attività di volontariato, nell'ambito o negli ambiti a cui ci si sente più affini.

"Sappiamo - commenta Andrea Pistono, Presidente di CTV - che le organizzazioni di volontariato hanno bisogno e sono alla ricerca di nuovi volontari da coinvolgere nelle loro attività. E' un bisogno fisiologico, che si ripresenta più volte nel corso del tempo. Con questa nuova Campagna vogliamo comunicare in maniera semplice ma chiara due aspetti: il primo è che gli ambiti in cui fare volontariato, le iniziative, gli eventi proposti, sono moltissimi, con un impegno richiesto che può essere anche di pochissime ore alla settimana, addirittura una tantum, in base alla disponibilità delle persone. A questo aspetto si affianca quello riferito alla vastità dell'offerta e della proposta del volontariato territoriale: è possibile trovare una specifica esperienza veramente calibrata sulle necessità, sulle tempistiche ma soprattutto sui gusti di chi si avvicina al mondo del volontariato, anche per la prima volta. All'interno di CTV esiste infatti uno specifico sportello di orientamento al volontariato in grado di cucire in maniera sartoriale una proposta adatta alle esigenze di ciascuno”.

"Quest'anno - prosegue Germana Fiorentino, Vice Presidente di CTV - abbiamo puntato su una Campagna accattivante, in cui la parte visuale fosse preponderante. Nel contempo volevamo invitare l'osservatore ad andare oltre a quello che comunemente si vede o a cui si è disposti a credere. Una sorta di velo di Maya, di Schopenhaueriana memoria, da discostare per accedere ad una realtà, altra, che può essere sorprendente e differente da ciò che ci siamo sempre immaginati.Lo slogan scelto - Non è come Sembra - vuole infatti rappresentare in toto questo aspetto e le immagini, che richiamano nel contempo dei volti umani, sono in realtà oggetti che quotidianamente siamo abituati a vedere. Esiste infatti uno strano fenomeno, definito Pareidolia, per cui tendiamo a ricondurre a forme note (in questo caso volti) degli oggetti o dei profili dalla forma casuale."

"Oltre alla classica promozione tradizionale della Campagna - conclude Andrea Pistono - e in questo caso mi riferisco alle locandine, cartoline, segnalibri distribuiti nelle province di Biella e Vercelli, abbiamo pensato ad una promozione su vasta scala, nei Cinema, sugli autobus, su emittenti televisive, oltre a tutta la parte legata all' on line e social che sarà preponderante, visto l'utilizzo di questi canali nella nostra vita quotidiana. Ci auguriamo, insomma, che le persone dapprima si possano incuriosire vedendo queste immagini e in seguito decidere di venire a trovarci per avere qualche informazione in più sul mondo del volontariato; mi piace sempre sottolineare che, come possono testimoniare in tanti, fare attività di volontariato fa star bene chi la fa oltre ad essere utile agli altri”.

La Campagna proseguirà sino ai primi mesi del 2024 nelle province di Biella e Vercelli.