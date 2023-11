La Vetta Running campione di solidarietà a sostegno dell'Emilia Romagna

La Vetta Running campione di solidarietà. Lo scorso 4 luglio, in occasione della 4° edizione della CamMuzzaGlia Run, la società podistica biellese aveva deciso di raccogliere dei fondi per una realtà sportiva rimasta coinvolta negli eventi alluvionali che, in quei giorni, avevano visto coinvolta la regione Emilia Romagna. Parliamo della Società Podistica Avis Castel Bolognese, che organizza tra l’altro la storica e famosa 50 km di Romagna.

“Si era deciso di donare 1 euro per ogni iscritto, in più effettuare una raccolta fondi sul posto e successivamente integrare con un contributo autonomo come società sportiva La Vetta Running – spiegano i promotori dell'iniziativa - A coronamento di quest'azione rivolta alla solidarietà, ieri a Biella, alcuni componenti de La Vetta hanno consegnato la somma di 500 euro ad un membro del direttivo della Podistica Avis Castel Bolognese”.